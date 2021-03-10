Корабли НАТО впервые в 2021 году зашли в порт Одессы: захватывающие фото
В порт Одессы 10 марта впервые в 2021 году зашли корабли НАТО. В частности, там пришвартовалась вторая противоминная группа, состоящая из турецкого, румынского и испанского кораблей.
Источник:"Думская"
Вторая противоминная группа НАТО SNMCMG 2 зашла в порт Одессы утром 10 марта.
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Швартоваться возле причалов морского вокзала корабли начали примерно в 11:00.
В порту Одессы остановились
- флагман SNMCMG 2 – турецкий учебный корабль;
- турецкий M 267 TCG Ayvalik (M 267)
- испанский TSPS Tajo (M 36)
- румынский ROS Lt Lupu Dinescu (25).
Кроме того, провели протокольную встречу командного состава группы с командованием Военно-Морских сил Украины. Командиром отряда является капитан первого ранга Юсуф Карагюлле.
Корабли НАТО впервые в 2021 году зашли в порт Одессы / Фото "Думская"
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