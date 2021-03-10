В порт Одессы 10 марта впервые в 2021 году зашли корабли НАТО. В частности, там пришвартовалась вторая противоминная группа, состоящая из турецкого, румынского и испанского кораблей.

Вторая противоминная группа НАТО SNMCMG 2 зашла в порт Одессы утром 10 марта. Читайте также Российские бомбардировщики полетали над Черным морем: в НАТО подняли в небо истребители Швартоваться возле причалов морского вокзала корабли начали примерно в 11:00. В порту Одессы остановились флагман SNMCMG 2 – турецкий учебный корабль;

турецкий M 267 TCG Ayvalik (M 267)

испанский TSPS Tajo (M 36)

румынский ROS Lt Lupu Dinescu (25). Кроме того, провели протокольную встречу командного состава группы с командованием Военно-Морских сил Украины. Командиром отряда является капитан первого ранга Юсуф Карагюлле. Обратите внимание! В конце января 2021 года в Черное море заходили эсминцы военно-морских сил США USS Porter и USS Donald Cook. Они в течение 17 дней проводили совместные операции с союзниками и партнерами по НАТО: Украиной, Румынией, Грузией и Турцией. Корабли НАТО впервые в 2021 году зашли в порт Одессы / Фото "Думская"