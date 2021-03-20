В Черное море 20 марта зашел американский эсминец Thomas Hudner. Это уже второй боевой корабль ВМС США, который за сутки вошел в акваторию.

На корабле планируют операции по обеспечению безопасности в море. Его заход подтверждают данные международной системы позиционирования судов AIS.

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К слову, этот эсминец способен нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тысячи километров. Однако неизвестно, сколько сейчас ракет находится на этом корабле.

Второй американский корабль за сутки

Еще 19 марта в Черное море вошел ракетный крейсер ВМС США Monterey. Он оснащен 26 крылатыми ракетами Tomahawk.

Заметим, Monterey и Thomas Hudner относятся к авианосной ударной группе ВМС США, которую возглавляет атомный авианосец Dwight Eisenhower. Он находится в Средиземном море у берегов Турции.

Обратите внимание! США вскоре передадут Украине патрульные катера типа "Айленд": "Фастов", "Сумы". Сейчас военные из состава ВМС ВСУ осваивают их в Штатах.

Смотрите видео, как Thomas Hudner зашел в Черное море: