Государственная пограничная служба Украины активно работает над реформами, главной целью которых является повышение надежности охраны государственной границы. Сейчас идет активная работа над развитием морской охраны.

Главные проблемы морской охраны

Об этом в интервью рассказал председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко. По его словам, корабельно-катерный состав морской охраны нуждается в модернизации.

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"Морская охрана сейчас использует корабельно-катерный состав, который морально устарел на 86%", – сказал он.

Обновления корабельно-катерного состава

Однако отметил, что благодаря министру внутренних дел Арсенe Аваковe в 2020 году Украине удалось подписать контракт с французской компанией ОСЕА на строительство и поставку 20 современных катеров. 5 судов FPB 98 MKI построят в Украине на предприятии "Нибулон".

Справка. FPB 98 MKI – это маневренный патрульный катер, который имеет длину 32 метра. Он выполнен из легкого алюминия, развивает скорость до 30 узлов с дальностью плавания 1200 морских миль. Катер имеет малую осадку для плавания на мелководье.

Кроме этого, Государственная пограничная служба в течение 2021 - 2022 годов должна получить 22 французских вертолета Airbus Н125. В 2020 году Украине удалось получить уже 2 таких.