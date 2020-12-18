Координационный совет, который должен разработать законодательные изменения для комплексного решения проблем малого и микробизнеса, должен заработать уже на следующей неделе. Совещательный орган станет площадкой для дискуссий и наработки решений, которые потом могут воплощаться через соответствующие проекты законов и постановлений.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак 18 декабря провел видеосовещание с представителями малого предпринимательства по созданию координационного совета. Об этом говорится на сайте главы государства.

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Кто войдет в Координационный совет

В совещательный орган войдут представители микробизнеса из каждого региона, представители союзов и объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса, независимые эксперты, представители правительства и Офиса Президента. Все они приняли участие в совещании и высказали свои замечания и предложения.

Мы открыты к диалогу. Мы заинтересованы в том, чтобы это был действительно рабочий механизм, который работал бы и имел эффект и для страны, и для власти, и для предпринимателей,

– сказал Ермак.

Он добавил, что не всегда предприниматели имеют достаточно информации о решениях, которые принимают правительство и парламент. Поэтому одной из задач координационного совета также будет донести эту информацию и разъяснить все шаги власти.

Обратите внимание! Верховная Рада 4 декабря поддержала законопроект о помощи предпринимателям, чей бизнес пострадал во время карантина. Поэтому освобождение от уплаты аренды и единовременные выплаты по 8 тысяч гривен получат ФЛП. Кто еще может получить помощь от государства – читайте по ссылке.