Когда заработает координационный совет по вопросам микробизнеса и кто туда войдет: детали
Координационный совет, который должен разработать законодательные изменения для комплексного решения проблем малого и микробизнеса, должен заработать уже на следующей неделе. Совещательный орган станет площадкой для дискуссий и наработки решений, которые потом могут воплощаться через соответствующие проекты законов и постановлений.
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак 18 декабря провел видеосовещание с представителями малого предпринимательства по созданию координационного совета. Об этом говорится на сайте главы государства.
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Кто войдет в Координационный совет
В совещательный орган войдут представители микробизнеса из каждого региона, представители союзов и объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса, независимые эксперты, представители правительства и Офиса Президента. Все они приняли участие в совещании и высказали свои замечания и предложения.
Мы открыты к диалогу. Мы заинтересованы в том, чтобы это был действительно рабочий механизм, который работал бы и имел эффект и для страны, и для власти, и для предпринимателей,
– сказал Ермак.
Он добавил, что не всегда предприниматели имеют достаточно информации о решениях, которые принимают правительство и парламент. Поэтому одной из задач координационного совета также будет донести эту информацию и разъяснить все шаги власти.
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