Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина заявила, что украинская контрразведка знала и предупреждала об угрозах со стороны России. Более того, это происходило длительное время до начала агрессии.

Лапутина напомнила о попытке страны-агрессора установить контроль над Крымом во времена экс-главы автономной республики Юрия Мешкова. Об этом она рассказала в эфире "Радио Свобода".

Важно В Украине чтят память защитников Донецкого аэропорта: история киборгов – фото, видео

Как отметила министр, после неудачной попытки отделения Крыма Россия начала применять гибридные методы.

Это истребление финансовых ресурсов Крыма, проводились операции по выводу, в том числе через фальшивые авизо, всех активов крымских предприятий в России. Кроме этого, происходил общий на постсоветском пространстве процесс криминализации бизнеса, связей криминала с местной властью,

– сказала Лапутина.

Она добавила, что СБУ тогда создала оперативно-следственную группу, которая "делала все, чтобы прекратить действия против суверенитета Украины. Сама Лапутина тогда работала в оперативно-боевом подразделении "Альфа".

По словам министра, контрразведчики докладывали о попытках России усилить свое влияние и во времена президентства Виктора Ющенко и Виктора Януковича.

Украинская контрразведка во времена всех руководителей писала аналитические документы, которые базировались на оперативных данных и аналитической информации относительно угроз. Первым выводом нашей работы оперативной и аналитической было то, что существует реальная угроза отделения Крыма,

- вспомнила она.

Однако, как сказала Лапутина, из-за смены власти на пророссийский курс никто не обратил на это внимание. Глава Минветеранов добавила, что ее группу по итогам этой работы "просто разогнали".