В Министерстве обороны Украины ответили киевской блогерше, которая называла Россию любимой страной и хотела пожаловаться на офицера Вооруженных сил Анатолия Штефана.

Реакция Минобороны

В ведомстве ждут анонсированной жалобы девушки на Штефана. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. Отметили, что вопрос будет на особом контроле.

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Контрольный вопрос будет особенным: Украина или Россия?

– подчеркнули в Минобороны.

Дело в том, что накануне блогер обнародовала видео, в котором назвала офицера "позором украинской армии". Блогер грозилась подать жалобу в Минобороны на Штефана. Все потому, что военный распространил еще одно видео девушки, в котором она, стоя на Майдане, назвала Россию любимой страной.

Что говорит Штефан

Сам офицер отметил, что девушка пошла другим путем, чем просто принести извинения и объяснить свою позицию.

Она решила написать жалобу в Министерство обороны, чтобы я принес официальные извинения на ее же видео, где она с улыбкой выбирает Россию прямо на Майдане! Подать на меня в суд за свое же видео которое она публично выложила в соцсеть ТикТок. Нонсенс,

– подчеркнул Штефан.

Смотрите видео, где киевская блогерша назвала Россию любимой страной: