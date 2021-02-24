Возобновление контроля на Донбассе: правительство внесло изменения в управление границами
Правительство хочет восстановить контроль над границей с Россией в Донецкой и Луганской областях. Это отметили в Стратегии интегрированного управления границами до 2025 года.
Источник:24 канал
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 24 февраля. В нем говорится об охране российско-украинской границы на Донбассе после восстановления контроля.
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Что предусматривают изменения
- Инициатива предусматривает планирование мер по восстановлению охраны российско-украинской границы в Донецкой и Луганской областях.
- Ключевым результатом Стратегии является готовность к охране внешних границ Евросоюза в рамках госграницы Украины, после обретения полноправного членства в ЕС.
- Также планируют модернизировать охрану границы вне пунктов пропуска. Например, перераспределить ресурсы, обеспечить развитие подразделений быстрого реагирования, усовершенствовать системы технического наблюдения и тому подобное.
Заметим, еще в ноябре 2020 года президент Владимир Зеленский отметил, что Украина возобновит контроль над границей на Донбассе. Глава государства также призвал пограничников готовиться к этому дню.
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