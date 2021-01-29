Украинцы очень лояльно относятся к проблеме контрабанды. Люди оправдывают незаконные схемы, потому что имеют из них пользу.

Источник: Интерфакс-Украина

Уровень критического отношения украинцев к проблеме контрабанды является очень низким. Об этом заявил эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич комментируя результаты исследования "Контрабанда в период пандемии".

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Как украинцы относятся к контрабанде

Всего 5% украинских работников захотели бы уволиться, если бы узнали, что работают на компанию, которая занимается контрабандой. 5% – написали бы анонимное письмо, и только 3% – рассказали бы обо всем правоохранителям.

Отношение украинцев к контрабанде вызвано кризисом на рынке труда, особенно на приграничных территориях,

– объяснил Тышкевич.

По его словам, население преимущественно отмечает уменьшение количества контрабандных товаров в торговле. Однако люди продолжают массово перевозить товары через границу в виде личной клади.

Больше всего людей вовлечены в так называемую схему "пиджаки", то есть перевозку товаров через границу в виде личной клади. Тышкевич отметил, что такая схема функционирует и во время пандемии коронавируса.

Кроме того, нелегально перемещенные на таможенную территорию Украины товары являются желанной покупкой для части жителей страны. И эта доля растет. Большинство украинцев склонны не обращать внимание на незаконное происхождение товаров.

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Исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко подчеркнул, что контрабанда – это политический вызов. Однако власть, мол, уже несколько лет ничего не делает для преодоления проблемы.

Обратите внимание! Украинский институт будущего начал исследование при поддержке PMI Impact в 2019 году. В 2021 году начнут второй этап, во время которого глубже проанализируют механику процессов.