Контрабанду осуждают меньше 10% украинцев: исследование
Украинцы очень лояльно относятся к проблеме контрабанды. Люди оправдывают незаконные схемы, потому что имеют из них пользу.
Источник: Интерфакс-Украина
Уровень критического отношения украинцев к проблеме контрабанды является очень низким. Об этом заявил эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич комментируя результаты исследования "Контрабанда в период пандемии".
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Как украинцы относятся к контрабанде
Всего 5% украинских работников захотели бы уволиться, если бы узнали, что работают на компанию, которая занимается контрабандой. 5% – написали бы анонимное письмо, и только 3% – рассказали бы обо всем правоохранителям.
Отношение украинцев к контрабанде вызвано кризисом на рынке труда, особенно на приграничных территориях,
– объяснил Тышкевич.
По его словам, население преимущественно отмечает уменьшение количества контрабандных товаров в торговле. Однако люди продолжают массово перевозить товары через границу в виде личной клади.
Больше всего людей вовлечены в так называемую схему "пиджаки", то есть перевозку товаров через границу в виде личной клади. Тышкевич отметил, что такая схема функционирует и во время пандемии коронавируса.
Кроме того, нелегально перемещенные на таможенную территорию Украины товары являются желанной покупкой для части жителей страны. И эта доля растет. Большинство украинцев склонны не обращать внимание на незаконное происхождение товаров.
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Исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко подчеркнул, что контрабанда – это политический вызов. Однако власть, мол, уже несколько лет ничего не делает для преодоления проблемы.
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