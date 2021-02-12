Контрабандисты 11 февраля ворвались в помещение к охранникам украинской границы с газовым баллончиком. Они угрожали пограничникам физической расправой и хотели, чтобы служащие были с ними за одно.

Они угрожали пограничникам физической расправой, если те "не будут с ними".

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Причина нападения

В Госпогранслужбе отметили, что наиболее вероятная причина нападения – прекращение незаконной сделки пачкарей накануне. Тогда участвовал в пресечении контрабандной схемы именно один из потерпевших, в которые ворвались.

Тогда обнаружили тайник, в котором было более 20 ящиков сигарет – их контрабандисты планировали переправить в Венгрию.

Контрабандисты возмутились

Вероятно, именно эта ситуация и возмутила их, а потому решили отомстить. Однако на место происшествия сразу вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. Против нападавших начали досудебное расследование.

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Как часто нападают на пограничников

В Госпогранслужбе отметили, что только в течение 2020 года зафиксировали 27 фактов применения насилия к личному составу, а также:

3 факта повреждения военного имущества;

повреждения военного имущества; 9 фактов повреждения имущества военнослужащих Госпогранслужбы;

повреждения имущества военнослужащих Госпогранслужбы; 15 фактов угроз физического насилия в отношении личного состава пограничного ведомства.

Также там вспомнили гибель начальника отдела пограничной службы "Дилове" Мукачевского отряда Вадима Березенского в ноябре 2018 года. Его задавили автомобилем во время поиска причастных к контрабанде сигарет. Убийца до сих пор не наказан.