"Или вы с нами, или будете иметь проблемы": контрабандисты напали на пограничников в Мукачево
Контрабандисты 11 февраля ворвались в помещение к охранникам украинской границы с газовым баллончиком. Они угрожали пограничникам физической расправой и хотели, чтобы служащие были с ними за одно.
Источник:Госпогранслужба
Они угрожали пограничникам физической расправой, если те "не будут с ними".
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Причина нападения
В Госпогранслужбе отметили, что наиболее вероятная причина нападения – прекращение незаконной сделки пачкарей накануне. Тогда участвовал в пресечении контрабандной схемы именно один из потерпевших, в которые ворвались.
Тогда обнаружили тайник, в котором было более 20 ящиков сигарет – их контрабандисты планировали переправить в Венгрию.
Контрабандисты возмутились
Вероятно, именно эта ситуация и возмутила их, а потому решили отомстить. Однако на место происшествия сразу вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. Против нападавших начали досудебное расследование.
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Как часто нападают на пограничников
В Госпогранслужбе отметили, что только в течение 2020 года зафиксировали 27 фактов применения насилия к личному составу, а также:
- 3 факта повреждения военного имущества;
- 9 фактов повреждения имущества военнослужащих Госпогранслужбы;
- 15 фактов угроз физического насилия в отношении личного состава пограничного ведомства.
Также там вспомнили гибель начальника отдела пограничной службы "Дилове" Мукачевского отряда Вадима Березенского в ноябре 2018 года. Его задавили автомобилем во время поиска причастных к контрабанде сигарет. Убийца до сих пор не наказан.
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