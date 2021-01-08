Служба безопасности Украины расследует, ввозили ли нелегально в страну вакцину от COVID-19 для высокопоставленных политиков. Касательно этого 6 января уже открыли уголовное производство.

Говорится о незаконном производстве и перевозке ядовитых или сильных лекарств. Об том "Украинским новостям" сообщили в СБУ.

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Кстати, виновников могут посадить на от 3 до 5 лет.

Что этому предшествовало

Ранее в сети появилась информация якобы о "тайной" вакцинации украинских политиков. Ее распространил политик Михаил Бродский, который заявил, что в Украину тайно прибыла партия вакцин.

Вакцинировали чиновников якобы в пластической клинике.

Председатель комитета парламента по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий назвал такую ​​информацию бредом.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения и Министерству внутренних дел проверить слухи.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что если это правда, виновные должны быть наказаны. Глава государства поручил взяться за дело СБУ.

Обратите внимание! В правительстве разработали план вакцинации украинцев, который состоит из 4 этапов. Согласно ему, делать прививки против коронавируса в Украине начнут уже в январе.



План вакцинации украинцев / Инфографика 24 канала