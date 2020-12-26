Почти 300 книг о Гарри Поттере хотели незаконно вывезти в Россию: фото, видео контрабанды
Пограничники на Харьковщине пресекли попытку контрабанды. Злоумышленники пытались незаконно перевезти в Россию более 250 книг о Гарри Поттере и запчасти к тракторам.
Как разоблачили злоумышленников
Попытку контрабанды в Россию остановили военные отдела "Веселое" Харьковского отряда. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
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О возможном незаконном перемещении товаров заранее узнал участковый инспектор пограничников. Из-за этого на контрабандистов ждал наряд. У Борисовки он остановил для проверки "ВАЗ-2121".
В автомобиле находились 2 граждан Украины.
В машине нарушителей обнаружили
- почти 3 сотни книг;
- 3 турбины к тракторной техники.
Что выяснили о контрабандистах
- Мужчины проживают в Харькове.
- За деньги они согласились незаконно переместить из Украины в Россию 275 книг о Гарри Поттере и запчасти к тракторам.
- По словам мужчин, за эту сделку им пообещали заплатить по 200 долларов.
Что будет дальше
- На украинцев составили административные материалы за попытку незаконного пересечения границы. Решения в отношении них вынесет суд.
- Книги, предварительно оцененные в 80 тысяч гривен, и запчасти передадут в компетентные органы.
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В Россию хотели незаконно провезти книги и запчасти: Фото Госпогранслужбы
На Харьковщине пресекли попытку контрабанды книг и запчастей к тракторам: видео
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