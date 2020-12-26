Пограничники на Харьковщине пресекли попытку контрабанды. Злоумышленники пытались незаконно перевезти в Россию более 250 книг о Гарри Поттере и запчасти к тракторам.

Как разоблачили злоумышленников

Попытку контрабанды в Россию остановили военные отдела "Веселое" Харьковского отряда. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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О возможном незаконном перемещении товаров заранее узнал участковый инспектор пограничников. Из-за этого на контрабандистов ждал наряд. У Борисовки он остановил для проверки "ВАЗ-2121".

В автомобиле находились 2 граждан Украины.

В машине нарушителей обнаружили

почти 3 сотни книг;

3 турбины к тракторной техники.

Что выяснили о контрабандистах

Мужчины проживают в Харькове.

За деньги они согласились незаконно переместить из Украины в Россию 275 книг о Гарри Поттере и запчасти к тракторам.

По словам мужчин, за эту сделку им пообещали заплатить по 200 долларов.

Что будет дальше

На украинцев составили административные материалы за попытку незаконного пересечения границы. Решения в отношении них вынесет суд.

Книги, предварительно оцененные в 80 тысяч гривен, и запчасти передадут в компетентные органы.

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В Россию хотели незаконно провезти книги и запчасти: Фото Госпогранслужбы

На Харьковщине пресекли попытку контрабанды книг и запчастей к тракторам: видео