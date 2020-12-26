Патрульные 25 декабря в Новоград-Волынском районе принудительно остановили микроавтобус Nissan. Водитель игнорировал требование полицейских остановиться, а поэтому им пришлось его догонять. Как оказалось впоследствии, водитель перевозил 27 мешков с камнями, похожими на янтарь.

Водитель нарушал ПДД

Инцидент произошел примерно в 20:00 на трассе Киев-Чоп, вблизи села Повчино. Патрульным пришлось остановить автомобиль после того, как 51-летний житель Черновицкой области нарушил несколько правил дорожного движения, сообщает Нацполиция.

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Контрабанду нашли уже после того, как догнали водителя-нарушителя.

Контрабандист предлагал взятку

Водитель предлагал патрульным 1000 евро. За эти деньги хотел, чтобы правоохранители не препятствовали ему продолжать движение.

Следственно-оперативная группа Новоград-Волынского отдела полиции задокументировала уголовные правонарушения. Они открыли 2 производства:

по незаконной перевозке;

о предоставлении неправомерной выгоды.

Камни в мешках изъяли и передали на ответственное хранение в Нацполиции Житомирщины. Эксперты их будут исследовать.



Микроавтобус остановили принудительно / Фото Нацполиция



Мешки с янтарем конфисковали / Фото Нацполиция

Также полицейские выясняют происхождение и назначение груза.