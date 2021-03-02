Министр здравоохранения Максим Степанов публично вакцинировался препаратом Covishield 1 марта. Однако среди украинцев есть те, кто главе Минздрава не верит и убежден, что укололи ему обычные витамины.

Накануне за один день в Минздраве внесли изменения в приказ, "чтобы министр своим примером показал, что вакцина является безопасной, эффективной и качественной". Об этом рассказала член комитета Верховной Рады Ольга Стефанишина.

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Вакцинация главы Минздрава

По мнению Стефанишиной, это надо было показывать не только примером министра, а проводить разъяснительную кампанию в течение нескольких последних месяцев. "Чтобы показать, что эту вакцину изготовили на огромном технологическом институте, где препараты заказывают и власти Канады. Не нужно того бояться", – объяснила она.

Контакт Максима Степанова с людьми – потерян. Доверия нет. Этот человек нормальной кампании вакцинации провести не сможет,

– отметила народная избранница.

Она отметила, что Степанов сказал, что вакцинацию догонят благодаря мобильным бригадам. "Это то же самое, что у нас было с тестированием год назад. Мы год налаживали программу тестирования. Если и с вакцинацией надо будет год налаживать нормальные темпы – это будет стыдно", – отметила Стефанишина.

По словам нардепа из-за того, что Минздрав не справился с разъяснительной работой, мы снова имеем проблему. "Вчера наблюдали как министр вакцинировался, но среди людей много недоверия, много хейта. Люди подозревают, что он вакцинировался витаминами. Полное недоверие к этому министру существует", – отметила она.

Программа вакцинации – провалена

По мнению Стефанишиной, программа вакцинации провалена. "У нас есть даже доставленная вакцина, но потому, что Минздрав не вел нормальную коммуникационную разъяснительную кампанию в последние месяцы, и даже сейчас ее не ведет, случается много отказов. Неужели нельзя было убедить врачей?", – отметила она.

Вакцинация общественных деятелей

Стефанишина объяснила, что суть внесения изменений в приказ Минздрава по остаткам вакцины, понятна. Она отметила, что "это делается, чтобы уже хоть как-то популяризировать вакцинацию. Мол, публичные деятели также делают вакцинацию. Призывать людей."

Напомним. Согласно приказу Минздрава, остатками вакцины теперь будут вакцинировать не только топ-чиновников, например, как Максима Степанова, но и общественных деятелей. Говорится об общественных и религиозных деятелях, однако непонятно, как будет формироваться очередь. С самого начала этих групп населения в плане вакцинации не было.

Не надо было изменения в приказ вносить, а надо было работать с врачами, чтобы они хотели вакцинироваться и своим примером показывали украинцам, что вакцинация – это безопасно,

– заметила член комитета Верховной Рады.

Нардеп рассказала, что "недавно было исследование, которое доказало, что только 2,3% украинцев будут считаться с мнением общественных деятелей. Больше на мнение украинцев влияют родственники, знакомые, врачи".

Что Ольга Стефанишина думает о вакцинации в Украине: смотрите видео