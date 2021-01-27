Консульство Венгрии в Закарпатье получило письмо с угрозами: детали
Работники консульства Венгрии в городе Берегово получили письмо с угрозами. Они обратились в полицию, та открыли дело.
Источник: МВД Украины
Полицейские Закарпатья начали расследование по факту угроз украинцам венгерского происхождения. Интересно, что такие угрозы в консульство поступают уже не впервые.
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Что известно о письме
- Анонимное письмо пришло на электронную почту консульства.
- В нем говорится об угрозах сотрудникам представительства Венгрии и вообще украинцам венгерского происхождения.
- Следователи полиции Закарпатья открыли дело по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, в соединении с угрозами.
- Если злоумышленника найдут, ему грозит до 5 лет тюремного срока.
Конфликт между Украиной и Венгрией: коротко
- 28 сентября 2017 года в Украине вступил в силу закон "Об образовании", который определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. В то же время, в соответствии с образовательной программой, одна или несколько дисциплин могут преподаваться на двух и более языках.
- Венгрия заявила, что этот закон якобы ограничивает права национальных меньшинств и начала блокировать заседание Украина – НАТО.
- Верховная Рада 16 января 2020 года приняла Закон "О среднем образовании", который регулирует предоставление среднего образования языками национальных меньшинств.
- Тогда в МИД выразили надежду, что Венгрия разблокирует диалог Украины с НАТО на высоком уровне.
- Но потом возник еще один скандал. После местных выборов в Украине в 2020 году Украина запретила въезд двум венгерским чиновникам, которые агитировали за кандидатов на Закарпатье.
- СБУ провела обыски в венгерском благотворительном фонде по подозрению в угрозе нарушения суверенитета Украины.
- В МИД Венгрии отреагировали довольно резко. Сийярто просил отправить в Закарпатье миссию ОБСЕ и пожаловался на Украину на заседании Совета Европы.
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