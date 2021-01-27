Работники консульства Венгрии в городе Берегово получили письмо с угрозами. Они обратились в полицию, та открыли дело.

Источник: МВД Украины Полицейские Закарпатья начали расследование по факту угроз украинцам венгерского происхождения. Интересно, что такие угрозы в консульство поступают уже не впервые. Ранее Дешевые провокации, – Кулеба об угрозах накануне визита Сиярто Что известно о письме Анонимное письмо пришло на электронную почту консульства.

В нем говорится об угрозах сотрудникам представительства Венгрии и вообще украинцам венгерского происхождения.

Следователи полиции Закарпатья открыли дело по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, в соединении с угрозами.

Если злоумышленника найдут, ему грозит до 5 лет тюремного срока. Обратите внимание! Письма с угрозами консульство получило перед визитом министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Такие провокации и запугивание дипломатических ведомств выгодны России. Об этом заявил политолог из Закарпатья Дмитрий Тужанский. Подробнее об этом – читайте по ссылке. Конфликт между Украиной и Венгрией: коротко 28 сентября 2017 года в Украине вступил в силу закон "Об образовании", который определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. В то же время, в соответствии с образовательной программой, одна или несколько дисциплин могут преподаваться на двух и более языках. Венгрия заявила, что этот закон якобы ограничивает права национальных меньшинств и начала блокировать заседание Украина – НАТО. Верховная Рада 16 января 2020 года приняла Закон "О среднем образовании", который регулирует предоставление среднего образования языками национальных меньшинств. Тогда в МИД выразили надежду, что Венгрия разблокирует диалог Украины с НАТО на высоком уровне. Но потом возник еще один скандал. После местных выборов в Украине в 2020 году Украина запретила въезд двум венгерским чиновникам, которые агитировали за кандидатов на Закарпатье. СБУ провела обыски в венгерском благотворительном фонде по подозрению в угрозе нарушения суверенитета Украины. В МИД Венгрии отреагировали довольно резко. Сийярто просил отправить в Закарпатье миссию ОБСЕ и пожаловался на Украину на заседании Совета Европы.