Юрий Бутусов заявил, что конструкция должности внештатного советника главы Минобороны Украины является немножко непонятной. Неизвестно, способно ли министерство быть достаточно открытым для журналистов.

Необходимым условием является ответственность за проблемы, о которых говорится в публикациях журналиста – именно для проверки соответствующих условий он установил для должности срок в 2 месяца. Об этом Юрий Бутусов рассказал в эфире 24 канала.

Читайте также Журналист Бутусов принял предложение стать внештатным советником министра обороны

Он отметил, что будет писать журналистские материалы, в которых будет сообщать министру обороны об имеющихся в его ведомстве проблемах. В то же время он добавил, что никаких задач ему не ставили.

Детали собеседования

Журналист рассказал, что Министерство обороны Украины предложило ему должности руководителей двух департаментов в управлениях – небольших подразделений, которым нужны профильные специалисты. В частности, начальника управления нормативно-методического обеспечения земельных ресурсов и недвижимости, что не является журналистским профилем, сказал он.

Главный редактор "Цензор.НЕТ" добавил, что ему также предложили должность в информационной структуре Минобороны. Однако он сказал, что поскольку министр в принципе не дает интервью журналистам, то ему это не нужно.

Ему надо больше общаться с журналистами, тогда будет какой-то смысл в привлечении журналистов к работе,

– сказал Юрий Бутусов.

По его словам, должность внештатного советника ему предложили на общественных началах, то есть с целью улучшения информационного освещения, вероятно – чтобы увеличить количество публикаций. "Поэтому, конечно, я согласился на это, если я действительно нужен министру и меня вызвали через СМИ", – сказал журналист.

Обратите внимание! Юрий Бутусов после встречи в Министерстве обороны Украины решил стать внештатным советником главы ведомства Андрея Тарана. На посту журналист планирует быть 2 месяца.

Что этому предшествовало