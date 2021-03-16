Журнал Forbes обновил список украинских миллиардеров. Ни одна пандемия, локдауны и разговоры о финансовом кризисе совсем не повлияли на финансовые достижения украинских богачей, состояния которых в 2020 году только росли и приумножались.

В частности третье место в рейтинге занял Константин Жеваго. Об этом в блоге "Подгорает" рассказала Екатерина Соляр.

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Год назад Жеваго не было в рейтинге самых богатых украинцев

Его состояние в 2020 году, как отметила блогер, подросли почти вдвое. Они составили 2 миллиарда 400 миллионов долларов.

Еще год назад миллиардера Константина Жеваго не было в этом рейтинге,

– отметила Соляр.

Она рассказала, что имущество завода Жеваго принудительно взыщут за долги, которые теперь измеряют в 4 миллиарда 200 миллионов гривен.

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По информации Национального банка Украины, завод является поручителем по долгам банка олигарха "Финансы и Кредит", поэтому ему и расплачиваться.

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Олигарха объявили в розыск

Также Соляр рассказала, что Жеваго объявили в розыск и подозревают в растрате денег. Она добавила: "Почему он находится не в первом списке коррупционеров, а во втором самых богатых людей Украины – это уже вопрос риторический".

Отметим! В рейтинг самых богатых украинцев также вошли Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Петр Порошенко и Вадим Новинский.