Новичок среди олигархов: сколько денег у миллиардера Жеваго
Журнал Forbes обновил список украинских миллиардеров. Ни одна пандемия, локдауны и разговоры о финансовом кризисе совсем не повлияли на финансовые достижения украинских богачей, состояния которых в 2020 году только росли и приумножались.
Источник:24 канал
В частности третье место в рейтинге занял Константин Жеваго. Об этом в блоге "Подгорает" рассказала Екатерина Соляр.
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Год назад Жеваго не было в рейтинге самых богатых украинцев
Его состояние в 2020 году, как отметила блогер, подросли почти вдвое. Они составили 2 миллиарда 400 миллионов долларов.
Еще год назад миллиардера Константина Жеваго не было в этом рейтинге,
– отметила Соляр.
Она рассказала, что имущество завода Жеваго принудительно взыщут за долги, которые теперь измеряют в 4 миллиарда 200 миллионов гривен.
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По информации Национального банка Украины, завод является поручителем по долгам банка олигарха "Финансы и Кредит", поэтому ему и расплачиваться.
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Олигарха объявили в розыск
Также Соляр рассказала, что Жеваго объявили в розыск и подозревают в растрате денег. Она добавила: "Почему он находится не в первом списке коррупционеров, а во втором самых богатых людей Украины – это уже вопрос риторический".
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