На Донбассе новый представитель омбудсмена: предыдущего уволили после дебоша в ресторане 17:07 - Читати новину українською Черников стал представителем омбудсмена на Донбассе / Коллаж 24 канала Константин Черников стал новым представителем Людмилы Денисовой на Донбассе. Предыдущего представителя омбудсмена Павла Лисянского уволили после драки. Источник: сайт омбудсмена Как сообщается, Черников занимает должность представителя Уполномоченного Верховной Рады по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей. Ранее он был главой Славянского районного совета Донецкой области. Напомним Представителя омбудсмена Лисянского уволили из-за драки в ресторане Что известно о Константине Черникове Как указано в его декларации, которую он подал перед увольнением с должности главы Славянского райсовета, он владеет участком в селе Богородичное. Кроме того, имеет жилой дом и еще один участок в Славянске.

Задекларировал авто Daewoo Gentra 2013 года выпуска.

Его жена Татьяна Черникова – директор Малиновской школы и бывшая депутат Николаевского городского совета Славянского района. Она также владеет несколькими земельными участками. За что уволили предыдущего представителя омбудсмена В декабре 2020 года в соцсетях опубликовали видео драки в ресторане в Святогорске Донецкой области.

В ней участвовал представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский.

Конфликт возник из-за карантинных ограничений, которые пытался соблюдать ресторан. Работники заведения просили компанию покинуть помещение, ведь они закрываются после 22:00.

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сразу же назначила служебную проверку и временно отстранила своего подчиненного.

Через несколько дней его уволили. Читайте 24 канал в Google News

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