На Донбассе новый представитель омбудсмена: предыдущего уволили после дебоша в ресторане
Константин Черников стал новым представителем Людмилы Денисовой на Донбассе. Предыдущего представителя омбудсмена Павла Лисянского уволили после драки.
Источник:сайт омбудсмена
Как сообщается, Черников занимает должность представителя Уполномоченного Верховной Рады по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей. Ранее он был главой Славянского районного совета Донецкой области.
Напомним Представителя омбудсмена Лисянского уволили из-за драки в ресторане
Что известно о Константине Черникове
- Как указано в его декларации, которую он подал перед увольнением с должности главы Славянского райсовета, он владеет участком в селе Богородичное. Кроме того, имеет жилой дом и еще один участок в Славянске.
- Задекларировал авто Daewoo Gentra 2013 года выпуска.
- Его жена Татьяна Черникова – директор Малиновской школы и бывшая депутат Николаевского городского совета Славянского района. Она также владеет несколькими земельными участками.
За что уволили предыдущего представителя омбудсмена
- В декабре 2020 года в соцсетях опубликовали видео драки в ресторане в Святогорске Донецкой области.
- В ней участвовал представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский.
- Конфликт возник из-за карантинных ограничений, которые пытался соблюдать ресторан. Работники заведения просили компанию покинуть помещение, ведь они закрываются после 22:00.
- Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сразу же назначила служебную проверку и временно отстранила своего подчиненного.
- Через несколько дней его уволили.
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