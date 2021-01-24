В Конотопе завершились выборы мэра: какая явка
В Конотопе 24 января выбирали мэра. Предыдущий городской глава Александр Луговой умер от коронавируса. Явка на время закрытия участков составила 30,8%.
Участие в голосовании приняли больше 18 тысяч человек
Всего за нового мэра города проголосовали 18 516 человек. Об этом сообщает движение ЧЕСТНО в фейсбуке.
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Кто боролся за пост мэра:
- Наталья Губенко, самовыдвиженец;
- Сергей Завгородний, самовыдвиженец;
- Юрий Павлов, партия "Пропозиція";
- Николай Пасько, самовыдвиженец;
- Инна Пащенко, самовыдвиженец;
- Артем Семенихин, "Свобода";
- Оксана Ульянченко, самовыдвиженец.
Нарушений в день выборов, по информации ЧЕСТНО, предварительно насчитали всего семь. Среди самых значимых – вмешательство в работу комиссий, разорванный бюллетень и нарушенная тайна голосования.
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