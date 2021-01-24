В Конотопе 24 января выбирали мэра. Предыдущий городской глава Александр Луговой умер от коронавируса. Явка на время закрытия участков составила 30,8%.

Участие в голосовании приняли больше 18 тысяч человек

Всего за нового мэра города проголосовали 18 516 человек. Об этом сообщает движение ЧЕСТНО в фейсбуке.

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Кто боролся за пост мэра:

Наталья Губенко, самовыдвиженец;

Сергей Завгородний, самовыдвиженец;

Юрий Павлов, партия " Пропозиція ";

"; Николай Пасько, самовыдвиженец;

Инна Пащенко, самовыдвиженец;

Артем Семенихин, "Свобода";

Оксана Ульянченко, самовыдвиженец.

Нарушений в день выборов, по информации ЧЕСТНО, предварительно насчитали всего семь. Среди самых значимых – вмешательство в работу комиссий, разорванный бюллетень и нарушенная тайна голосования.

Обратите внимание! В октябре 2020 года на выборах мэра Конотопа победил Александр Луговой. Однако политик заболел коронавирусом и умер 16 ноября. После этого в городе назначили повторное голосование.