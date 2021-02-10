Бывшим народным избранникам от "Блока Петра Порошенко" подготовили проекты подозрений. Говорится об Игоре Кононенко и Александре Грановском.

Как объяснил директор НАБУ Артем Сытник, у прокуроров пока разное видение объема доказательств.

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Именно поэтому проекты подозрений пока официально еще не согласованы.

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