Экс-чиновникам от БПП Кононенко и Грановскому подготовили проекты подозрения
Бывшим народным избранникам от "Блока Петра Порошенко" подготовили проекты подозрений. Говорится об Игоре Кононенко и Александре Грановском.
Как объяснил директор НАБУ Артем Сытник, у прокуроров пока разное видение объема доказательств.
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Именно поэтому проекты подозрений пока официально еще не согласованы.
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