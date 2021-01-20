Через полгода после увольнения Холодницкого: конкурсная комиссия начала отбор головы САП
Конкурсная комиссия наконец начнет отбор нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Выбирать кандидата на эту должность начнут с 25 января.
Комиссия уже утвердила ключевые документы о порядке своей работы. Об этом информирует в Фейсбуке Центр противодействия коррупции.
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Что известно о конкурсе
Как отметили в организации, при избрании кандидатов 2 голоса обязательно должны быть от авторитетных международных экспертов в составе комиссии. Они, по мнению Центра, не допустят кандидатов с необоснованным имуществом или нечестным профессиональным прошлым.
Надеемся, что конкурс пройдет успешно, а зашкваренные кандидаты даже не будут думать на него подаваться, потому что какой смысл,
– говорится в заметке.
Что известно об отставке Холодницкого
- 21 августа 2020 года Назар Холодницкий ушел в отставку с поста главы САП. Соответствующее заявление подписала генпрокурор Ирина Венедиктова.
- По его словам, причиной увольнения стало давление со стороны государства на антикоррупционные органы. Он заявил, что Офис Президента хочет подчинить себе САП и НАБУ, чтобы иметь на них влияние.
- Новым исполняющим обязанности главы САП стал Максим Грищук.
- Исполняющий обязанности директора НАБУ Артем Сытник отметил, что Холодницкий уволился, потому что время его пребывания в должности закончилось.
- Необходимость прозрачного и политически нейтрального отбора руководителей антикоррупционных органов отметили послы стран "семерки".
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