Конкурсная комиссия наконец начнет отбор нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Выбирать кандидата на эту должность начнут с 25 января.

Комиссия уже утвердила ключевые документы о порядке своей работы. Об этом информирует в Фейсбуке Центр противодействия коррупции.

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Что известно о конкурсе

Как отметили в организации, при избрании кандидатов 2 голоса обязательно должны быть от авторитетных международных экспертов в составе комиссии. Они, по мнению Центра, не допустят кандидатов с необоснованным имуществом или нечестным профессиональным прошлым.

Надеемся, что конкурс пройдет успешно, а зашкваренные кандидаты даже не будут думать на него подаваться, потому что какой смысл,

– говорится в заметке.

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