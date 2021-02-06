Слухи о конфликте главы парламента Дмитрия Разумкова с президентом Владимиром Зеленским не прекращаются. Сам спикер Рады такую информацию опровергает.

Разумков заверил, что точно является "человеком команды". К тому же, по его словам, уже много раз доказывал это.

Интересная мысль Разумков хочет использовать Зеленского как ракету-носителя, – Фесенко назвал мотивы

Ранее Разумкова уже спрашивали, является ли он членом команды Зеленского – в интервью Натальи Влащенко в эфире одного из украинских телеканалов. Тогда прямо он так и не ответил.

Поэтому на уточняющий вопрос, имеет ли он в виду именно команду президента Зеленского на этот раз, глава Верховной Рады ответил уже положительно.

Да, конечно. Мы все одной командой пришли, начинали в далеком 2018 году,

– ударения он.

"Когда мне рассказывают сейчас, какой должна быть команда и что делать, я многих из них не помню в этой команде в офисе на Новоселицкой (первый штаб "Слуги народа" – 24 канал)", – добавил он.

О конкуренции с Зеленским

Разумков отметил, что команда – это прежде всего идеи и принципы, с которыми все заходили – и в ОП, и в Кабмин. Если же они начинают нарушаться, это плохо, допускать такого нельзя.

Кроме этого, спикера парламента спросили, считает ли он себя конкурентом Зеленского. Тот ответил, что лучше конкурировать в хороших делах и в хороших достижениях для страны.

Обратите внимание! Ранее Разумков заявил, что поддерживает политику во многих вопросах, но не во всех. Однако подчеркнул, что именно в дискуссиях рождается истина.