Конкурент Зеленского или соратник: Разумков расставил точки над "и"
Слухи о конфликте главы парламента Дмитрия Разумкова с президентом Владимиром Зеленским не прекращаются. Сам спикер Рады такую информацию опровергает.
Источник:"Бабель"
Разумков заверил, что точно является "человеком команды". К тому же, по его словам, уже много раз доказывал это.
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Ранее Разумкова уже спрашивали, является ли он членом команды Зеленского – в интервью Натальи Влащенко в эфире одного из украинских телеканалов. Тогда прямо он так и не ответил.
Поэтому на уточняющий вопрос, имеет ли он в виду именно команду президента Зеленского на этот раз, глава Верховной Рады ответил уже положительно.
Да, конечно. Мы все одной командой пришли, начинали в далеком 2018 году,
– ударения он.
"Когда мне рассказывают сейчас, какой должна быть команда и что делать, я многих из них не помню в этой команде в офисе на Новоселицкой (первый штаб "Слуги народа" – 24 канал)", – добавил он.
О конкуренции с Зеленским
Разумков отметил, что команда – это прежде всего идеи и принципы, с которыми все заходили – и в ОП, и в Кабмин. Если же они начинают нарушаться, это плохо, допускать такого нельзя.
Кроме этого, спикера парламента спросили, считает ли он себя конкурентом Зеленского. Тот ответил, что лучше конкурировать в хороших делах и в хороших достижениях для страны.
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