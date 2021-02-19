Конгресс США принял решение о предоставлении первого транша безопасности помощи Украине. Соответствующий вопрос обсудили министры обороны Украины и США Андрей Таран и Ллойд Остин в телефонном режиме.

Руководители оборонных ведомств также обсудили вопросы оборонной реформы в Украине и прогресса по ключевым направлениям.

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О чем удалось договориться Украине и США

Прежде всего, Андрей Таран поздравил американского коллегу с назначением на должность и ознакомил с безопасной ситуацией в Украине. В то же время министр обороны США подтвердил продолжение поддержки ВСУ в рамках инициативы безопасности помощи.

Мы благодарны народу и правительству США за огромную помощь и участие в усилении устойчивости против внешних угроз и содействие приближению к полноправному членству в НАТО,

– подчеркнул Таран.

Остин со своей стороны поблагодарил за продолжение участия украинских сил в составе международных операций. Стороны подробно остановились на практических шагах реализации статуса Украины как партнера НАТО с расширенными возможностями. Также Ллойд Остин проинформировал об одобрении Конгрессом США первого транша помощи со стороны американских партнеров.

Отметим, что ранее Остин заявлял, что поддержка Украины в сфере безопасности и обороны на фоне ее противостояния агрессии России будет оставаться приоритетом для Соединенных Штатов. По словам Остина, он выступает за предоставление летальной помощи, "чтобы обеспечить Украину вооружением, необходимым для защиты".

Обратите внимание! Ранее Джозеф Байден заявлял, что в случае победы на президентских выборах предоставит Украине летальное оружие для защиты от российской агрессии. Подробнее об этом читайте здесь.