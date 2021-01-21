В Конго погиб украинский миротворец Мулявка: фото
В Конго 18 января погиб украинский миротворец Мулявка Александр. Он был старшим лейтенантом 11 отдельной бригады армейской авиации "Херсон".
Он служил в вертолетном отряде Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщает пресс-служба 11 бригады армейской авиации Вооруженных сил Украины.
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Мы всегда будем помнить тебя! Вечная память,
– говорится в сообщении.
Военные ВСУ выразили соболезнования родителям, родным и друзьям Мулявки, которые потеряли сына, друга, собрата.
Мулявка Александр / пресс-служба 11 бригады армейской авиации ВСУ
Смерть молодого героя поразила украинцев. Под постом они оставили много комментариев. Посмотрите на самые трогательные:
- "Теперь навсегда с небом";
- "Очень жаль, молодой, еще вся жизнь была впереди";
- "Родной, почему ты ушел".
Потери ВСУ в Конго
- В ноябре 2020 года в Конго из-за коронавируса ушел из жизни украинский военный, который был в составе миссии ООН.
- В декабре 2020 года в Конго остановилось сердце Сергея Савченко – солдата 18 отдельного вертолетного отряда.
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