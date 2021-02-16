В США обострение на Донбассе назвали ярким напоминанием того, что конфликтом на востоке Украины руководит Россия. Именно она несет ответственность перед погибшими и ранеными.

Кремль спровоцировал и продолжает разжигать этот конфликт. Соответствующее заявление опубликовали на сайте американской миссии при ОБСЕ.

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Там отметили, что миссия внимательно следит за сообщениями о нарушении режима прекращения огня на Донбассе. После непродолжительного периода относительной тишины вновь зафиксировали ряд нарушений.

Активизация боевых действий демонстрирует, что Россия способна наращивать насилие в Украине, когда ей заблагорассудится. Это яркое напоминание о том, что Россия управляет конфликтом в Украине,

– подчеркнули в заявлении.

В заявлении также отметили, что обострение ситуации на Донбассе подчеркивает необходимость выполнения Минских соглашений, прежде всего – по выводу российских сил с территории Украины.

"Мы сожалеем о том, что гражданские лица, многие из которых пожилые или немощные, продолжают без нужды страдать на контрольных пунктах въезда-выезда вдоль линии соприкосновения", – также говорится там.

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Миссия США при ОБСЕ призвала Россию вступить в добросовестные мирные переговоры и немедленно открыть пропускные пункты в районах, которые она временно контролирует (в Золотом и Счастье – 24 канал).

Обострение на Донбассе: что известно

С начала 2021 года на Донбассе погибли 11 украинских военных. Оккупанты все чаще открывают прицельный огонь по позициям ВСУ.

14 февраля трое бойцов 59-й отдельной мотопехотной бригады подорвались на неизвестном взрывном устройстве. К сожалению, спасти их не удалось.

Из-за обострения ситуации на фронте Трехсторонняя контактная группа анонсировала 2 встречи в режиме онлайн. Они состоятся 16 и 17 февраля.



Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала