Конфликт возле бара в Одесской области перерос в стрельбу: пострадал мужчина
В поселке Бородино, что в Одесской области, конфликт между 2 мужчинами завершился стрельбой. В результате один из участников спора оказался в больнице с огнестрельными ранениями.
Источник: "Думская"
Инцидент произошел на улице Мира в поселке Бородино Болградского района. Там в конфликт вступили 56-летний и 27-летний мужчины.
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Детали конфликта со стрельбой в Одесской области
- Ссора быстро стала опасной – младший мужчина достал травматический пистолет "Форт" и сделал несколько выстрелов в грудь и пах своему оппоненту.
- В результате пострадавший попал в больницу с несколькими огнестрельными ранениями.
Что говорят правоохранители
- Полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве с применением огнестрельного оружия.
- Однако стрелку меру пресечения решили не выбирать.
Инцидент произошел в поселке Бородино: смотрите карту
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