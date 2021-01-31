В поселке Бородино, что в Одесской области, конфликт между 2 мужчинами завершился стрельбой. В результате один из участников спора оказался в больнице с огнестрельными ранениями.

Источник: "Думская"

Инцидент произошел на улице Мира в поселке Бородино Болградского района. Там в конфликт вступили 56-летний и 27-летний мужчины.

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Детали конфликта со стрельбой в Одесской области

Ссора быстро стала опасной – младший мужчина достал травматический пистолет "Форт" и сделал несколько выстрелов в грудь и пах своему оппоненту.

в грудь и пах своему оппоненту. В результате пострадавший попал в больницу с несколькими огнестрельными ранениями.

Что говорят правоохранители

Полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве с применением огнестрельного оружия.

Однако стрелку меру пресечения решили не выбирать.

Инцидент произошел в поселке Бородино: смотрите карту