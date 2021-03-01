В середине 1990-х люди в черных масках, которые называли себя сапатистами, подняли на восстание индейцев бедного мексиканского штата Чиапас. Коренные жители страны выступили против правительства, требуя конституционно закрепить их права.

Источник: "Конфликты" на 24 канале

В первый день 1994 года улицы ключевых городов Чиапаса – одного из беднейших штатов Мексики – заполонили вооруженные люди в балаклавах-пасамонтанах и с красными повязками на шеях. Они называли себя сапатистами.

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Название перекликалось с народными восстаниями в Мексике в начале XX века под руководством Эмилиано Сапата. Он стал национальным героем, свергнув местного диктатора Диаса.



Эмилиано Сапат / Фото neomexicanismos

Мятежники в Чиапасе выступили против действий мексиканского правительства. Сопротивление было связано с принятием законов, разрешающих куплю-продажу земель крестьянских общин. Повстанцы требовали прекратить притеснение коренного населения этого региона – индейцев, и конституционно закрепить их права.

"Рано утром, только начало светать, я подошел к лестнице и увидел внизу 20 сапатистов с оружием. Я открыл им дверь и пригласил внутрь. Зашел их командир в шляпе с цветными лентами и черной маске. Он сказал: "Мы хотим захватить Сан-Кристобаль, но будем просить правительство не сбрасывать бомбы на город", – рассказал священник из епархии Сан-Кристобаля падре Гонсало Итуарте.

Все о лидере повстанцев субкоманданте Маркосе

Вся страна обсуждала загадочную личность лидера повстанцев – субкоманданте Маркоса. Всегда в камуфляже и в пасамонтане, часто с трубкой в зубах, харизматичный бунтовщик создал образ некоего современного Зорро. Аллюзия на благородного персонажа добавляла ему медийной узнаваемости и помогала приобретать новых сторонников.



Субкоманданте Маркос / Фото onpress

Сознательно или нет, прием Маркоса позаимствовали в Европе в XXI веке. В частности, маску использовал командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко. Ее носили и российские активистки из Pussy Riot. Конечно, их цели отличались от цели субкоманданте. Да и в конце концов они все же рассекретили свои лица.

Грамотная речь и основательные аргументы выдавали в Маркосе образованного человека, который не вписывался в привычные рамки темного неотесанного злодея, что хочет коммунизма. Идеолог повстанцев умышленно назвал себя лишь "заместителем", чтобы подчеркнуть уважение к "настоящим командирам" Че Геваре и Сапате.

Реального имени Маркоса не знает никто. Вероятнее всего, это мексиканский профессор философии Рафаэль Гильен. Субкоманданте – мастер создавать "картинку" для СМИ. Для усиления образа борца за справедливость любил носить с собой экземпляр "Дон Кихота" Сервантеса. Владея несколькими языками, был своеобразным переводчиком между индейцами, правительством и международным сообществом.

Это не мы подняли землю. Это земля ждала повода, чтобы встать. Задача сапатистов – объяснять людям реальность. Так, будто мир – это комната с дверью и окнами, а народы сами имеют право решить, какие двери выбрать,

– говорил субкоманданте Маркос.

Несмотря на то, что Маркос стал поп-звездой для современных сторонников левых идей, сапатисты не являются коммунистами или анархистами в традиционном понимании. Субкоманданте трансформировал наследие, доставшееся ему от Маркса, Ленина и Че Гевары, приправив характерными для Центральной и Латинской Америки идеями освобождения.

Цель сапатистов

Сапатисты не имеют целью ликвидировать государственный институт. Напротив, видят в нем барьер, защищающий от глобализма. Также не планируют объединяться в политическую силу.

"Мы думаем, что для того, чтобы начать менять мир, можно организоваться, не приходя к власти и не командуя сверху. Мы думаем, что ключ к решению – в организации людей с самого низа. Именно таким образом надо двигаться к поставленным целям", – уверял субкоманданте Маркос.



Восстание сапатистов / Фото themilitant

Почву для восстания сапатисты начали готовить еще в 1980-х. Небольшая группа студентов-метисов, среди которых и Маркос, ушли в горы Чиапаса, чтобы улучшить уровень жизни индейцев и заложить "партизанский очаг". Они подражали Че Геваре и Кастро, которые, творя свой миф, несли в одной руке оружие, а в другой – книгу.



Эрнесто Че Гевара и Фидель Кастро / коллаж 24 канала

Туземцы делились с партизанами скромной едой и крышей над головой. Зато метисы защищали их от нападений "белых гвардий" землевладельцев-латифундистов, давали азы образования и учили самозащите. Те несколько студентов заложили начало сапатистской Армии национального освобождения, которая за 10 лет переросла в многотысячную военную формацию.

Многие страны Латинской Америки в то время были охвачены "левыми" революциями:

Никарагуа;

Сальвадор;

Гватемала.

В качестве примера у них были Куба и "рай" коммунистов за океаном со столицей в Москве.

► Что известно о штате Чиапас

Чиапас – штат на юго-востоке Мексики с населением примерно 4 миллиона человек. Четверть из них – чистокровные индейцы, в основном потомки майя.

Здесь выращивают 35% всего мексиканского кофе и производят половину объемов гидроэлектроэнергетики. Штат является ценным источником древесины, меда, сельскохозяйственной продукции. Местный колорит и природа привлекают многочисленных туристов.

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Но несмотря на весь потенциал Чиапаса, в 1990-х уровень жизни здесь был одним из самых низких в стране. 80% жителей жили впроголодь, половина страдала от нехватки питьевой воды, а уровень детской смертности был самым высоким в Мексике. Дети умирали от болезней, которые в мире давно научились лечить: воспаления легких, дизентерии, тифа и малярии.

"Индейцы были скромными, не говорили по-испански. Только на своих языках, а жители города определяли цену за их товары. Что может быть несправедливее? Откуда они знали истинную стоимость? Раньше только метисы могли ходить по тротуарам. И так во всем, много плохого тогда творилось", – рассказал житель Сан-Кристобаля Франциско.

Причина восстания сапатистов

Спичкой, из-за которой восстание в конце концов вспыхнуло, стало подписание NAFTA – североамериканского соглашения о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой. Его цель – создать общий рынок на двух материках. Это специфический договор, ведь между экономиками Мексики и двумя другими партнерами существовала глубокая пропасть.

Если Штатам и Канаде NAFTA обещала свободное движение товаров и услуг, то мексиканцы были в ужасе. Они боялись, что их природные ресурсы будут нещадно эксплуатировать, а их самих использовать как дешевую рабочую силу.

Вся Мексика издавна была большим угодьем со своими надсмотрщиками и мажордомами. Это феодальная структура, где к президенту и губернатору относятся как к командирам, а они управляют страной и заставляют работать для чужой выгоды,

– отметил правозащитник Джордж Сантьяго.

Дата, когда подписали NAFTA, была удобной для начала восстания еще и тем, что официальные власти совсем не надеялись на бунт после празднования Нового года.

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Масштабная вспышка протеста

Самыми масштабными были боевые действия в туристическом городе Сан-Кристобаль. Партизаны захватили телеграф и разослали сообщения об объявлении войны федеральным властям Мексики. Уже на следующий день правительственные войска зашли в Сан-Кристобаль и другие города, которые успели занять повстанцы. По мятежникам ударила авиация и бронетехника.

Силы были неравными. Отряды, которые бросили, чтобы остановить мятежников, насчитывали до 17 тысяч военных. Сапатистов было лишь примерно 4 тысячи. Они были плохо вооружены. Кое-кто имел в руках только мачете. По официальной версии мексиканского правительства, подавление восстания обошлось без человеческих жертв. Но это опровергают документальные кадры.



Протесты вспыхнули масштабно / Фото socialistalternative

По приблизительным подсчетам, погибло до 150 человек. Также международные правозащитные организации обвиняют Федеральную армию в нападениях на работников "Красного креста" и журналистов.

Мы и не могли представить, что власть так себя поведет. Многие люди были убиты. Мы никогда не знали точной цифры. Вся Мексика была шокирована. В повстанцах мы увидели достойных людей, которые боролись за свои права и лучшее будущее,

– заметил священник из епархии Сан-Кристобаля падре Гонсало Итуарте.

По всей стране сотни тысяч людей вышли на улицы, призывая правительство остановить кровопролитие. 12 января 1994 года стороны прекратили огонь и начали длительные переговоры, завершившиеся через 2 года подписанием договоренностей Сан-Андреса. Туземцам обещали сохранение природных ресурсов в пределах земли, которую они используют. И автономию и право на самоопределение в пределах государства.

Чем все закончилось – смотрите в программе.