Между головой Офиса простых решений Михаилом Саакашвили и послом Украины в Грузии Игорем Долговым завязался конфликт. Дипломат раскритиковал высказывания политика, которые "могут навредить отношениям с Грузией", а Саакашвили в ответ назвал того коррупционером.

Высказывания Саакашвили вредят отношениям с Грузией

Украинский посол заявил, что призывы Михаила Саакашвили не помогают Украине выстроить атмосферу доверия с Грузией и развивать стратегическое партнерство.

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Конечно, как отдельная личность он имеет право высказывать свою позицию. Но сейчас ситуация с парламентом в Грузии стабилизировалась, а в центре внимания есть другие, более важные вопросы,

– заявил Игорь Долгов.

Он также выразил надежду, что высказывания руководителя Офиса простых решений не навредят отношениям с Грузией. Мол, наши оба государства нуждаются друг в друге как сильном и надежном партнере.

Реакция Михаила Саакашвили

В ответ грузино-украинский политик заявил, что Игорь Долгов обвиняет его лишь в том, что тот борется за свободу грузинского народа.

Я считаю, что он глубоко коррумпирован. Я считаю, что он действует против украинских интересов, и я буду добиваться того, чтобы таких послов не было ни в Украине, ни в Грузии,

– заявил Михаил Саакашвили в своем фейсбуке.

Он также подчеркнул, что Игоря Долгова назначил послом еще Петр Порошенко, а во времена Владимира Зеленского он "чудом остался в должности".

"Этот тот самый Долгов, который в унисон с командой Порошенко проводил работу, чтобы украинские народные депутаты не поехали в качестве наблюдателей на выборы в Грузии в октябре прошлого года", – подчеркнул политик.

Из-за каких заявлений Саакашвили возник скандал