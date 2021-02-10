Может навредить отношениям с Грузией: между Саакашвили и послом Долговым возник конфликт
Между головой Офиса простых решений Михаилом Саакашвили и послом Украины в Грузии Игорем Долговым завязался конфликт. Дипломат раскритиковал высказывания политика, которые "могут навредить отношениям с Грузией", а Саакашвили в ответ назвал того коррупционером.
Источник:Interpress
Высказывания Саакашвили вредят отношениям с Грузией
Украинский посол заявил, что призывы Михаила Саакашвили не помогают Украине выстроить атмосферу доверия с Грузией и развивать стратегическое партнерство.
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Конечно, как отдельная личность он имеет право высказывать свою позицию. Но сейчас ситуация с парламентом в Грузии стабилизировалась, а в центре внимания есть другие, более важные вопросы,
– заявил Игорь Долгов.
Он также выразил надежду, что высказывания руководителя Офиса простых решений не навредят отношениям с Грузией. Мол, наши оба государства нуждаются друг в друге как сильном и надежном партнере.
Реакция Михаила Саакашвили
В ответ грузино-украинский политик заявил, что Игорь Долгов обвиняет его лишь в том, что тот борется за свободу грузинского народа.
Я считаю, что он глубоко коррумпирован. Я считаю, что он действует против украинских интересов, и я буду добиваться того, чтобы таких послов не было ни в Украине, ни в Грузии,
– заявил Михаил Саакашвили в своем фейсбуке.
Он также подчеркнул, что Игоря Долгова назначил послом еще Петр Порошенко, а во времена Владимира Зеленского он "чудом остался в должности".
"Этот тот самый Долгов, который в унисон с командой Порошенко проводил работу, чтобы украинские народные депутаты не поехали в качестве наблюдателей на выборы в Грузии в октябре прошлого года", – подчеркнул политик.
Из-за каких заявлений Саакашвили возник скандал
- Сейчас в Грузии несколько нестабильная политическая ситуация после парламентских выборов 2020 года. Тогда единоличное большинство в парламенте получила партия пророссийского олигарха Бидзины Иванишвили.
- С таким результатом не соглашается значительная часть граждан, а также партия Михаила Саакашвили, которая получила на выборах второе место.
- Депутаты партии третьего президента заявили, что составляют свои мандаты, поскольку не будут подыгрывать фальсификаторам выборов, делая вид дееспособной оппозиции.
- Между тем Михаил Саакашвили выражает свою поддержку однопартийцам. Правда, несмотря на украинское гражданство, грузинские власти говорит о якобы "внешнем вмешательстве".
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