В Украине возник скандал между министром обороны Андреем Тараном и главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком. В частности, в последнее время они не общаются, из-за чего тормозят ряд сверхважных решений для украинской армии.

Источник: 24 канал

Представительница комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Ирина Верещук заявила, что в Офисе Президента знают о конфликте между военными генералами. По ее словам, там не остаются в стороне от процессов по этому делу.

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Верещук заверила, что развертывание конфликта контролируют. Впрочем, если его не удастся решить, то члены профильного комитета будут обращаться к Владимиру Зеленскому.

То, что мы сегодня видим, выходит за рамки общепринятого понимания того, как нужно решать конфликты внутри оборонного ведомства,

– подчеркнула депутат.

Верещук рассказала, что Тарана и Хомчака пригласили на заседание комитета по вопросам нацбезопасности, которое состоится 3 февраля 2021 года. В частности, там в закрытом режиме заслушают позиции обеих сторон.

По ее словам, от военных генералов хотят услышать убедительные аргументы и понять, осознают ли они последствия этого публичного конфликта.

По мнению депутата, поведение министра обороны и командующего ВСУ недопустимо. Однако она отметила, что стоит все-таки дождаться решения комитета после заседания, ведь сейчас оценивать ситуацию без позиций обеих сторон несправедливо. Верещук также заверила, что этот конфликт не будет затягиваться надолго.

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Депутат отметила, что в конце 2020 года представители комитета уже обращались к президенту. В частности, они изложили свои аргументы относительно конфликта в письме и объяснили ситуацию, которая происходит. Впрочем, если это не поможет, то члены комитета будут просить о встрече с Зеленским.

Что известно о конфликте

В Украине разгорелся скандал между 2 военными генералами – министром обороны Андреем Тараном и главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком.

По некоторым данным, в последнее время вообще они не общаются и тормозят сверхважные решения для армии.

Сейчас между Тараном и Хомчаком есть значительное количество судебных дел и исков в ГБР. В частности, Хомчак через суд отказался выполнять приказы Министра обороны.

В конфликт втянут также личный состав и группы волонтеров. Недавно даже начали собирать подписи под письмом к президенту об отставке Хомчака.

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