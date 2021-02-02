Зеленский потерял управление над сектором обороны – Бутусов о конфликте между генералами
Вероятный конфликт между министром обороны Андрей Тараном и руководителем Генштаба Вооруженных Сил Русланом Хомчаком набирает обороты. Впрочем, прямое влияние на них имеет президент Владимир Зеленский как главнокомандующий.
Источник: 24 канал
Об этом сказал главный редактор сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов в прямом эфире. Он считает, что президент не хочет разбираться с проблемами армии.
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"На самом деле основная причина – это потеря управления над силами обороны со стороны главнокомандующего президента Владимира Зеленского. Он не уделяет какого-либо серьезного внимания вопросам обороноспособности страны", – сказал Бутусов.
По его словам, фактически, руководители различных силовых структур и структур обороны действуют сами по себе и не подчинены какой-то одной стратегии или плану. Поэтому, чтобы добиться правды, надо эмоционально повлиять на президента.
Последствия конфликта
Последствиями этого хаоса является то, что сотни принципиальных вопросов обороны не решаются, отметил журналист. В частности, следующие вопросы:
- авиатранспортных перевозок;
- оборонного планирования госзакупок вооружения;
- проблемы финансирования;
- разработка опытно-конструкторских работ, в частности, автоматизированных систем управления.
Руководители силовых структур заняты войной между собой гораздо больше, чем войной с врагом,
– отметил Бутусов.
И добавил, что кроме общественного мнения других инструментов влияния на власть не существует. А такой конфликт показывает, что офицеры между собой не общаются, как и с президентом.
Смотрите видео 24 канала: Бутусов прокомментировал конфликт между Тараном и Хомчаком
Конфликт между Тараном и Хомчаком: что известно
- Между министром обороны Андреем Тараном и главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком продолжается конфликт. С чего началась генеральская ссора – неизвестно. Однако сейчас между главой министерства и генштаба множество судебных дел.
- Хомчак через суд отказывается выполнять приказы министра обороны. В частности, подал иск о том, что запрет на коммерческие рейсы лишает армию средств.
- Вместе с тем министр обратился в ГБР, чтобы те занялись расследованием работы Хомчака. В частности, нет ли коррупции в военной авиации, госзакупках и медицинской сфере.
- В последнее время командующий генштабом и минобороны между собой даже не разговаривают. И таким образом, тормозят ряд решений и процессов в оборонной отрасли.
- Улаживать конфликт теперь будут политики. Их пригласят на заседание Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки для выяснения обстоятельств их ссор.
- В Офисе Президента рассматривают идею их обоих уволить. Однако против увольнения должностных лиц выступает глава МВД Арсен Аваков.
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