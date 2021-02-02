Вероятный конфликт между министром обороны Андрей Тараном и руководителем Генштаба Вооруженных Сил Русланом Хомчаком набирает обороты. Впрочем, прямое влияние на них имеет президент Владимир Зеленский как главнокомандующий.

Источник: 24 канал

Об этом сказал главный редактор сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов в прямом эфире. Он считает, что президент не хочет разбираться с проблемами армии.

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"На самом деле основная причина – это потеря управления над силами обороны со стороны главнокомандующего президента Владимира Зеленского. Он не уделяет какого-либо серьезного внимания вопросам обороноспособности страны", – сказал Бутусов.

По его словам, фактически, руководители различных силовых структур и структур обороны действуют сами по себе и не подчинены какой-то одной стратегии или плану. Поэтому, чтобы добиться правды, надо эмоционально повлиять на президента.

Последствия конфликта

Последствиями этого хаоса является то, что сотни принципиальных вопросов обороны не решаются, отметил журналист. В частности, следующие вопросы:

авиатранспортных перевозок;

оборонного планирования госзакупок вооружения;

проблемы финансирования;

разработка опытно-конструкторских работ, в частности, автоматизированных систем управления.

Руководители силовых структур заняты войной между собой гораздо больше, чем войной с врагом,

– отметил Бутусов.

И добавил, что кроме общественного мнения других инструментов влияния на власть не существует. А такой конфликт показывает, что офицеры между собой не общаются, как и с президентом.

Смотрите видео 24 канала: Бутусов прокомментировал конфликт между Тараном и Хомчаком

Конфликт между Тараном и Хомчаком: что известно