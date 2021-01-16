В США меняется администрация – на этот раз смена происходит непривычно шумно и скандально. Вслед за уходом из Белого дома Дональда Трампа и переездом туда Джо Байдена поменяется очень многое.

Иран і "Большой сатана"

Новое правительство наверняка пересмотрит стратегию борьбы против коронавируса, отменит самые скандальные и бессмысленные решения предшественников, вроде строительства стены на границе с Мексикой, пересмотрит налоговую политику и начнет исправлять испорченные при Трампе отношения с НАТО и другими международными организациями. Об этом в новом видеоблоге "Большой мир" на 24 канале.

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Сейчас трудно предсказать, насколько успешным будет правление Байдена и как оно повлияет на Америку и мир, но можно быть абсолютно уверенным в том, что и через год, и через два, и вообще еще очень и очень долго Штаты для одной из стран будут оставаться воплощением зла – "Большим сатаной".

Именно так – "Большой сатана" – США, зачастую даже в официальных речах, называют в Иране. "Малым сатаной" когда-то был Советский Союз, но после его распада и окончательной утраты статуса сверхдержавы, "сатана" у Исламской республики Иран остался только один.

Борьба против Америки и всего американского, учат иранские чиновники и священнослужители, это больше, чем противостояние двух стран – это война светлых божественных сил с настоящим исчадием ада.

Что говорит иранская конституция

► Иранская конституция в первых же своих главах провозглашает единственным и бессменным правителем над людьми всевышнего Бога.

► Высший же земной орган иранской власти – совет экспертов – согласно основному закону, должен формироваться исключительно из богословов, посвятивших свои жизни изучению Корана и исламского закона. Они хранят Иран и иранское понимание исламской веры для грядущих поколений.

► Любой враг Ирана, если строго следовать духу иранского закона, является и врагом Аллаха.

► Самый набожный из богословов пожизненно назначается верховным лидером Ирана – владыкой-богословом, которому подчинены и армия, и президент, и даже суды.

Исламская революция

Владыка-богослов является хранителем страны и веры, продолжателем дела Исламской революции, свергшей в 1979 году светскую монархию Ирана и провозгласившую государство Исламской республикой. С этой революции и берет начало представление об Америке как о "Большом сатане". Американцы были союзниками и помощниками свергнутого шаха Мохаммеда Резы Пехлеви.



Мохаммед Реза Пехлеви / Фото с официального сайта Фарах Пахлави​

Они помогали монархии деньгами и оружием, на американские деньги вооружались спецслужбы шаха, охотившиеся за революционерами, в построенных по американскому образцу барах и кинотеатрах демонстрировали запрещенные исламским законом эротические фильмы и продавали греховный алкоголь.

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Больше того – именно в США сбежал низложенный шах, увезя с собой немалую часть золотого запаса Ирана. По легенде, самолет, на котором монарх и его семья улетали в Штаты, едва смог оторваться от взлетной полосы, настолько он был перегружен сокровищами и слитками драгоценных металлов.

Как закончилась сотрудничество между США и Ираном

Вашингтон отказался выдать Пехлеви революционному иранскому трибуналу. Революционеры в ответ захватили американское посольство в Тегеране. Именно этот эпизод и стал поворотным в отношениях Западного мира и исламской республики. Кстати, революционное руководство, включая и нынешнего верховного правителя Ирана Хаменеи, скорее всего, не отдавало приказ о захвате дипломатов и, возможно, даже не планировало изначально полного разрыва отношений с США.

Захват 66 заложников, подробно показанный в фильме "Арго" Бена Аффлека, был делом рук наиболее радикальных из последователей исламских революционных лидеров. Эти лидеры, увидев, с каким воодушевлением многие в Иране встретили открытый акт враждебности по отношению к США, быстро сориентировались и взяли на вооружение радикальный антиамериканизм.

В конце концов, переговоры об освобождении американцев начали вестись от лица лидера революции Рухоллы Хомейни, и он же принял решение о прекращении любого сотрудничества – дипломатического, экономического, политического – между Ираном и США.



Рухолла Мусави / Фото Вікіпедії

Еще одним поводом выступить против США для Хомейни и его окружения стало желание переманить на свою сторону тех иранцев, которые поддержали свержение шаха, но скорее склонялись к построению коммунистического, а не основанного на религиозных принципах государства.

Свержение монархии для сторонников исламской революции было первоочередной, но вовсе не единственной задачей. В Иране в 70-е годы прошлого века были довольно популярны левые социалистические идеи и Хомейни вполне обоснованно опасался, что власть в стране у него могут попытаться перехватить последователи Маркса и почитатели Ленина.

Коммунизм и тогда ассоциировался с агрессивным антиамериканизмом и, конечно, решившись на разрыв всех отношений с США, исламские революционеры обрели немало сторонников среди иранских любителей СССР.

Ответ США

Стоит отметить, что США ответили на рост антиамериканских настроений в Иране настоящей антииранской истерией. Только за то время, что продолжался кризис с заложниками – а их освободили через 444 дня – на Западе вышли десятки книг и сотни статей с разоблачениями Хомейни и его революции. Да что там книги, песен с призывами бомбить Иран, штурмовать иранские посольства и отправлять американскую армию на Ближний Восток в конце 70-х и начале 80-х было записано не меньше трех десятков.

Причем писали эти песни не какие-нибудь специально нанятые правительством за бюджетные деньги малоизвестные артисты, а настоящие звезды, на самом деле, безо всякого государственного нажима, верившие в необходимость вмешательства США в ближневосточные дела.

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То есть, взаимная неприязнь у двух государств застарелая и все еще довольно сильная. Плюс ко всему регулярно подпитываемая политиками.

Вот, Дональд Трамп за время своего президентства несколько раз объявлял именно Иран главной угрозой мировой безопасности и едва не начал войну против него. Иранские власти, в свою очередь, привыкли списывать многие внутренние проблемы и собственные недоработки на происки "Большого сатаны".

Что может сделать Байден

Отношения начали немного исправляться при администрации Барака Обамы, когда США и Европа договорились о снятии части санкций с Ирана в обмен на строгий международный контроль за атомной программой исламской республики, но вернулись в исходную ледяную точку с началом правления Трампа. Он посчитал, что иранцы блефуют и занимаются не только мирным, как обещали, атомом, но и работают на собственной бомбой. По иронии судьбы, основные иранские атомные объекты были построены специалистами из США еще во времена шаха.

Конечно, у Байдена есть шанс несколько исправить ситуацию, тем более, что при Обаме именно он в качестве вице-президента, вел переговоры с иранцами о допуске контролеров на секретные объекты. Но возможное потепление отношений вряд ли приведет к тому, что отношение к Штатам как к "Большому сатане" моментально изменится. В конце концов, это отношение – уже неотъемлемая часть всей политической культуры Исламской республики. И скорее всего, в том или ином виде оно будет существовать столько же, сколько и сама республика.