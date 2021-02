Предоставление свободы Британской Индии привело к длительному противостоянию, которое сопровождалось полномасштабными войнами. Незавершенный индо-пакистанский конфликт продолжается и по сей день.

Джамму и Кашмир – историческое княжество в Гималаях, которое издавна славилось высокоразвитой культурой. На протяжении долгих веков на этих землях мирно сосуществовали представители нескольких религий и национальностей. Однако в одно мгновение именно эта территория стала для местных жителей яблоком раздора.

Как Британская Индия обрела независимость

С середины 18 века большая часть Южной Азии была в колониальной зависимости от Британской империи. В 20 веке большинство мировых колоний обрели независимость. Британская Индия в свою очередь получила свободу после завершения Второй мировой войны.

Значительная заслуга в этом принадлежит национальному герою Индии Махатме Ганди, который еще после Первой мировой войны начал здесь национально-освободительное движение. Во время Второй мировой Ганди утверждал, что Индия не может участвовать в войне за свободу в то время, когда самой стране в свободе отказано.



И несмотря на то, что его призывы были исключительно ненасильственными, массовые протесты в стране все же привели к столкновениям и арестам.

В то же время на этой территории набирали обороты споры между индуистами и мусульманами. Содержание Британской Индии стало для Великобритании большой проблемой, поэтому в 1947 году британцы признали ее независимость. В то время говорилось о 2 отдельных странах: Пакистане и Индии.

Спеша избавиться от этих территорий, британское руководство во время проведения границы не заметило много важных факторов. Прежде всего – учесть желание Индийского национального конгресса и Мусульманской лиги. И хоть угодить обоим было практически невозможно, ошибки во время разграничения были слишком грубыми.

Таким образом:

к Пакистану отошли территории, которые населяли индуисты и буддисты;

Индия же получила под свое подчинение мусульманские районы;

собственное независимого государства требовали сикхи, которые оказались по обе стороны баррикад.

После утверждения границ в новосозданных странах начались большие переселения. Люди неустанно мигрировали из одного государства в другое, и, казалось, что таким образом конфликт иссякнет. Однако в Кашмире ситуация только обострялась. Подавляющее большинство населения здесь составляли мусульмане. В то же время махараджей был индуист.

Кто такой махараджа? Махараджа, или "великий раджа" – индийский князь. Это является высшим титулом монарха в Индии.



В вассальных государствах Индии его носили некоторые правители, которые взяли его сами или получили титул от британского правительства.



Возникновение масштабного индо-пакистанского конфликта

Опасаясь вхождения княжества в состав Индии, население выходило на протесты, на улицах начались столкновения. Вскоре правительство потеряло над ситуацией контроль, а на территории бывшей британской колонии началась Первая индо-пакистанская война.

Первая индо-пакистанская война

Осенью 1947 года отряды мусульман при поддержке Пакистана оккупировали значительную часть Джамму и Кашмира. 27 октября махарадже оказали военную помощь со стороны Индии. Первые серьезные столкновения на спорной территории показали превосходство индийской армии.

Боевые действия индийских военных были сосредоточены на восстановлении власти над территориями, которые захватили пакистанцы. Впоследствии в решение конфликта вмешались представители ООН. Таким образом 1 января 1949 года война закончилась. ООН установила линию прекращения огня, которая разделила Кашмир на 2 части:

Пакистану отошло около 40% территории на Западе и Северо-Западе;

Индии – остальная территория княжества. Именно эту часть позже, в 1956 году, провозгласили индийским штатом Джамму и Кашмир.



Вторая индо-пакистанская война

Однако на этом конфликт не завершился. Твердые убеждения мусульман относительно их прав на эту территорию спровоцировали дальнейшие вооруженные столкновения. Так, в августе 1965 года началась Вторая индо-пакистанская война. В ответ на провокации и попытки восстания мусульман в индийской части Кашмира, армия Индии оперативно взяла ситуацию под свой контроль. Они перехватили диверсантов и нанесли удар по Западному Пакистану.

Исламабад быстро развернул контрнаступление и направил 1 танковую дивизию на индийский город Амритсар. Однако на пути к месту назначения пакистанские военные попали в засаду индийской армии. Здесь состоялась крупнейшая танковая битва со времен Второй мировой войны.



В результате индийцы в пух и прах разбили наступление Пакистана. Во время боя погибли свыше 10 тысяч военных с обеих сторон.

Справка. 22 сентября Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая призвала обе стороны прекратить боевые действия. В 1966 году президент Пакистана и премьер-министр Индии подписали Ташкентскую декларацию, согласно которой стороны обязались вернуться на прежние позиции.

Страны НАТО в свою очередь ввели эмбарго на продажу оружия враждующим государствам. Такие действия побудили Пакистан увеличить военное сотрудничество с Китаем, а Индию – с СССР.

Третья индо-пакистанская война

Перемирие длилось недолго. Всего через 5 лет, в декабре 1971 года, началась Третья индо-пакистанская война. На этот раз основной целью Исламабада было не отвоевание территорий Кашмира, а захват Сиачена – ледника в Каракорумских Гималаях.

Через эту территорию проходили основные торговые пути, поэтому контроль над ней давал государству большие преимущества.

Внутренние конфликты

В то же время пакистанское правительство имело достаточно и внутренних конфликтов. Жители Восточного Пакистана требовали автономии региона. Между обоими народами, которые в свое время объединили в одну страну, было слишком много культурных различий. Кроме того, жители этой территории говорили на совершенно другом языке – бенгальском, тогда как в Западном Пакистане доминировал урду. Вскоре бенгальцы подняли восстание за независимость, их сразу поддержали индийские боевики.

Пакистан, в свою очередь, решил нанести удар по западной границе Индии, однако индийская армия быстро перешла в контрнаступление.

В этой войне Индия одержала решительную победу, взяв в плен около 100 тысяч пакистанских военных. Восточный Пакистан также получил желаемую независимость, потому на этой территории образовалось государство Бангладеш.

В течение последующих лет на индо-пакистанской границе происходили небольшие столкновения. Относительное потепление в отношениях двух стран наступило после 1998 года, когда обе страны успешно провели ядерные испытания.

Возобновление вооруженных противостояний

Однако в мае 1999 года пакистанские боевики снова спровоцировали эскалацию конфликта. Войдя на подконтрольную территорию Индии в горах кашмирского округа Каргил, они захватили ряд их пограничных пунктов. Индийцы не замедлили с ответом и нанесли полномасштабный удар по пакистанским позициям, тем самым вернув 80% отобранной территории.

Обратите внимание! В ходе противостояний были убиты более 1,5 тысяч пакистанцев и более 500 человек со стороны Индии. Пакистан был вынужден отступить. В то же время власть Исламабада отрицала свою причастность к действиям боевиков и началу Каргильского конфликта, при этом отказываясь даже принимать тела убитых офицеров. Отношения обеих сторон снова существенно ухудшились.

С тех пор кратковременные периоды вражды на индо-пакистанской границе с провокациями и вооруженными противостояниями продолжаются и по сей день. 13 декабря 2001 года на индийский парламент в Дели произошла террористическая атака, в которой обвинили пакистанское правительство.

К границе немедленно были стянуты более 500 тысяч индийских солдат, по ту сторону баррикад – около 300 тысяч. Впоследствии ситуация улучшилась, однако в 2008 году произошла очередная террористическая атака исламистов. На этот раз – в городе Мумбаи, в результате атаки погибли 160 человек.



После этого враждующие страны опять усилили защитные позиции на границе. В спорном районе, Кашмире, на протяжении всего времени периодически под обстрелы с обеих сторон попадали как солдаты, так и гражданские. Только 29 мая 2018 года военные из обеих стран договорились избегать артиллерийских обстрелов и обязались выполнить условия соглашения за 2003 год о прекращении огня.

Кашмирский или индо-пакистанский конфликт продолжается до сих пор, что делает его одним из самых длительных вооруженных противостояний в истории. Периодически на обеих территориях происходит эскалация ситуации, обычно вызванная очередным терактом на той или иной территории. Политическое сообщество внимательно наблюдает за изменениями настроений конфликта, однако любые вмешательства мировых организаций пока не смогли поставить в этой истории точку.