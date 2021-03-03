"Мова – говяжий язык": в магазине одежды в Одессе вспыхнул конфликт из-за украинского – видео
В Одессе разгорелся скандал из-за украинского языка. Спор возник между работницей магазина одежды и посетительницей.
Источник:24 канал
Очередной конфликт из-за украинского языка недавно возник в одном из магазинов Одессы. Об этом сообщает телеграм-канал "ХО".
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Языковой скандал в Одессе
Конфликт вспыхнул между работницей магазина, которая общалась на украинском языке, и русскоязычной посетительницей.
Мова – говяжий язык. Если бы мы с вами жили по-человечески, то договорились бы, как все нормальные люди,
– заявила клиентка.
Продавец ответила, что посетительница может разговаривать на том языке, на котором ей удобно. Сама же продолжила общение на украинском.
"А попробуйте меня заставить", – заявила клиентка. И порекомендовала работнице вспомнить историю Одессы, в частности, кто первым поселился на ее территории. Однако никакими фактами свое мнение клиентка не подтвердила.
В магазине с ней еще был мужчина, который написал жалобу из-за отказа обслуживать их на языке оккупанта.
Языковой конфликт в магазине в Одессе: смотрите видео
Предыдущие языковые скандалы
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