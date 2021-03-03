В Одессе разгорелся скандал из-за украинского языка. Спор возник между работницей магазина одежды и посетительницей.

Очередной конфликт из-за украинского языка недавно возник в одном из магазинов Одессы. Об этом сообщает телеграм-канал "ХО".

Читайте также В школе Днепра произошел скандал из-за нежелания военных говорить на украинском языке

Языковой скандал в Одессе

Конфликт вспыхнул между работницей магазина, которая общалась на украинском языке, и русскоязычной посетительницей.

Мова – говяжий язык. Если бы мы с вами жили по-человечески, то договорились бы, как все нормальные люди,

– заявила клиентка.

Продавец ответила, что посетительница может разговаривать на том языке, на котором ей удобно. Сама же продолжила общение на украинском.

"А попробуйте меня заставить", – заявила клиентка. И порекомендовала работнице вспомнить историю Одессы, в частности, кто первым поселился на ее территории. Однако никакими фактами свое мнение клиентка не подтвердила.

В магазине с ней еще был мужчина, который написал жалобу из-за отказа обслуживать их на языке оккупанта.

Языковой конфликт в магазине в Одессе: смотрите видео

Важно! Вся сфера обслуживания в Украине с 16 января 2021 года перешла на украинский язык. Это означает, что к посетителям и клиентам должны обращаться только на украинском. Исключение – человек сам попросит обращаться к нему на другом языке. Больше о том, как защитить свое право на обслуживание украинским, читайте по этой ссылке

Предыдущие языковые скандалы