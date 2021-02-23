В Харькове возле супермаркета вечером 22 февраля убили мужчину. Правоохранители уже установили его личность – это 40-летний житель Харькова (1981 год рождения).

Также полицейские выяснили, кем был нападавший и нашли свидетелей. Следственные действия продолжаются Важно Убийство возле харьковского супермаркета: полицейские задержали подозреваемого Информация от полиции Правоохранители подтвердили, что мужчину застрелили.

Убийство произошло в Шевченковском районе Харькова.

По факту инцидента следователи открыли уголовное производство. Речь идет о статье Уголовного кодекса "Умышленное убийство". Она предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Для задержания злоумышленников в городе ввели план "Сирена".

Сейчас полицейские осуществляют осмотр места происшествия, собирают вещественные доказательства и опрашивают свидетелей.

На месте работали руководство Нацполиции в Харьковской области, следственно-оперативная группа и руководство районного управления полиции, криминалистическая лаборатория. Другие подробности (данные СМИ) Правоохранители рассказали, что в момент совершения убийства выключили все камеры наружного наблюдения, сообщает телеграм-канал "Харьков LIVE". По данным издания Newsroom, к убийству причастен 40-летний Александр Ч. В "Харьков LIVE" уточнили, что говорится о ювелире Александре Чепурных. Он владелец компании "Пантера", занимающейся производством и реализацией ювелирных изделий из драгоценных и полудрагоценных камней. Но о причастности Чепурных информация – не подтверждена. Убитым оказался Борис Б. Его застрелили из травмата в голову. Основная версия следствия – конфликт из-за финансов. К теме В Харькове среди улицы застрелили мужчину: им может быть известный ювелир Смотрите видео с места убийства мужчины в Харькове