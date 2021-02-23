Конфликт из-за денег и стрелял ювелир: подробности убийства возле супермаркета в Харькове
В Харькове возле супермаркета вечером 22 февраля убили мужчину. Правоохранители уже установили его личность – это 40-летний житель Харькова (1981 год рождения).
Также полицейские выяснили, кем был нападавший и нашли свидетелей. Следственные действия продолжаются
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Информация от полиции
- Правоохранители подтвердили, что мужчину застрелили.
- Убийство произошло в Шевченковском районе Харькова.
- По факту инцидента следователи открыли уголовное производство. Речь идет о статье Уголовного кодекса "Умышленное убийство". Она предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.
- Для задержания злоумышленников в городе ввели план "Сирена".
- Сейчас полицейские осуществляют осмотр места происшествия, собирают вещественные доказательства и опрашивают свидетелей.
- На месте работали руководство Нацполиции в Харьковской области, следственно-оперативная группа и руководство районного управления полиции, криминалистическая лаборатория.
Другие подробности (данные СМИ)
- Правоохранители рассказали, что в момент совершения убийства выключили все камеры наружного наблюдения, сообщает телеграм-канал "Харьков LIVE".
- По данным издания Newsroom, к убийству причастен 40-летний Александр Ч. В "Харьков LIVE" уточнили, что говорится о ювелире Александре Чепурных. Он владелец компании "Пантера", занимающейся производством и реализацией ювелирных изделий из драгоценных и полудрагоценных камней. Но о причастности Чепурных информация – не подтверждена.
- Убитым оказался Борис Б. Его застрелили из травмата в голову.
- Основная версия следствия – конфликт из-за финансов.
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