Все пути решения конфликта на Донбассе много раз обсуждались и вполне понятны. Однако Россия не дает зеленый свет, чтобы в этом вопросе можно было двигаться вперед.

Ситуация на Востоке может быть решена легко и быстро, если Москва политически решит придерживаться собственных обещаний и решит вывести свои войска. Такое мнение в интервью интернет-изданию Tyžden рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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По его словам, способы вывода войск и проведения выборов без участия Москвы давно детально продуманы. Поэтому главный вопрос – сколько времени нужно, чтобы заставить Россию согласиться прекратить конфликт.

Если Россия согласится сделать это завтра, конфликт будет завершен через неделю,

– отметил министр иностранных дел Украины.

Дмитрий Кулеба также подчеркнул, что Владимир Путин понимает только силу. Однако нужно создать такие силовые условия, которые заставят президента России пойти на уступки.

"Мы находимся в мире дипломатии и аргументов. Поэтому сила – это главное, и вопрос в том, кто и как сможет ее использовать", – отметил дипломат.

Россия готовит эскалацию напряженности, – Кулеба

Дмитрий Кулеба рассказал, что российские СМИ сейчас пестрят сообщениями, которые обвиняют Украину в якобы подготовке к военной эскалации на Донбассе.

Это чистая пропаганда. Это не мы готовим наступление, а Россия готовит эскалацию напряженности,

– подчеркнул он.

И добавил, несмотря на усилия Украины, Германии и Франции, Россия не ведет себя конструктивно в рамках нормандского формата. Также Кремль не соглашается созвать очередной саммит лидеров, чтобы оценить ситуацию и внести предложения по новым шагам.

Дипломат вспомнил, что ситуация на Востоке сначала несколько улучшилась, когда на Донбассе был установлен режим прекращения огня. "К сожалению, уже со второй половины декабря мы наблюдали ухудшение ситуации", – прокомментировал он.

Обратите внимание! Украина и Россия договорились о полном прекращении огня на Донбассе, которое начало действовать с 27 июля 2020 года. Однако с начала 2021 года на Востоке обострилась ситуация. Боевики чуть ли не ежедневно прицельно обстреливают украинские позиции, нарушая перемирие. От января 2021 года на фронте погибли 22 украинские военнослужащие.