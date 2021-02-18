Сейчас денег в Украине нет. Ведь Международный валютный фонд закончил свою виртуальную миссию в Украине. Была ли она удачной – пока сказать трудно.

Источник: "Подгорает" на 24 канале

Тому, як максимум, вони можуть бути дуже стурбовані, а як мінімум, видати щось типу: діалог був конструктивний, обговорення було продуктивним, дискусії запеклі та потрібно більше прогресу.

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Людською мовою це перекладається як "ні до чого конкретного не домовились, але й дверима не грюкнули". Хоча в зум-конференції це важко було зробити.

Співпраця Україна з МВФ

"Щодо співпраці з міжнародним валютним фондом, вона продовжується. Ми переконані в тому, що нам пройти 2021 рік без чергового траншу буде важче. Але це в жодному випадку не буде катастрофою", – так пояснив ситуацію з траншем голова комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Водночас ще кілька днів тому, в ефірі 24 каналу міністр фінансів Сергій Марченко запевняв у зворотному.

Жодних завершень роботи місії. У нас такої інформації на цей час немає. Місія продовжує спілкуватися,

– сказав Марченко.

Чому Україна не отримає грошей від МВФ

Уявімо, якби сама місія МВФ, зранку замість чаю, випила сироватку правди, щоб ми тоді почули? Напевно те, що грошей ми не отримаємо з кількох причин.

► По-перше, бо Україна боротьбу з корупцією поки не почала, але очолила, ще й на законодавчому рівні. Держава ухвалила законопроєкт, де максимальне покарання за брехню у декларації – це обмеження волі, а не позбавлення, як було колись.

Та й загалом, у нас трохи дивна антикорупційна реформа, "задом на перед виходить". Бо замість того, щоб саджати корупціонера за ґрати, вона допомагає сховати його за дверима Офісу Президента.



Україна не отримає грошей від МВФ / Фото Picture Alliance

► По-друге, Кабмін у цей час на позачерговому засіданні погоджує законопроєкт, який спрощує звільнення глави Національного антикорупційного бюро і дозволяє Офісу Президента взяти під контроль вибори нового керівника. Щоправда, станеться це – якщо Рада дасть добро, а вона звісно дасть.

До речі! Поговорюють, що законопроєкт так швидко ухвалили і внесли відповідні правки, які дають більше повноважень президенту, через останню справу, яку НАБУ відкрили на міністра Максима Степанова.

► Ну і третя ложка дьогтю, яка зіпсувала весь смак меду або ж надання чергового траншу – це нереформована судова система, в якій продовжують працювати корумповані Вовки і інші вихованці Ківалова.

Вони відверто шкодять, їх за це показово відсторонюють. А вони все одно добре себе почувають, навіть водночас непогано заробляють.

Тупицький отримав гроші на дистанційці

От до прикладу, відсторонений на 2 місяці голова Конституційного Суду – Олександр Тупицький. Він немов звір проривався до суду, щоб зайняти своє робоче місце. А потім, коли його не пустили, заспокоївся і пішов на дистанційку.

Не знаю, що він там робив цілий місяць, але знаю що заробив він за нього понад 322 тисячі гривень. Щоправда, отримав менше. Ймовірно, йому виплатили лише частину окладу через фактичну відсутність на роботі, але це не точно.

Пам'ятаю, як минулого місяця судді били на сполох, що можуть лишитись без зарплати взагалі. Бо відомості може підписувати тільки Тупицький, а печатка, якою він то все завіряє залишилась закрита в його кабінеті, куди Тупицького не пускають. Тож може це просто заборгованість.



Олександр Тупицький / Фото КСУ

МВФ може бути задоволений ОАСКом

Утім не Тупицьким єдиним, а ще й ОАСКом може бути не задоволений МВФ. Бо цей суд фігурує останнім часом чи не у найскандальніших справах. З останнього – скасування нового українського правопису.

Обратите внимание Зеленский хочет урезать полномочия Окружного админсуда: текст законопроекта

Ви думаєте, їм не сподобались фемінітиви, що слово "ваш" пишеться з маленької букви чи ирод, замість ірод? Ні, їм не сподобалася процедура ухвалення. А саме те, що уряд нібито не мав права змінювати правопис, оскільки подібне просто не є його компетенцією.

Суд скасовує все, що потрапляє на розгляд

Утім на цьому ОАСК не зупинився. І продовжив скасовувати все, що потрапляло йому на розгляд, зокрема і перейменування проспекту Московського на проспект Степана Бандери у Києві. Бо знову ж таки вважає, що Київрада порушила процедуру громадського обговорення перейменування.

Не доведено, що порушувала, а вважає, що таке могло б теоретично статися. Мовляв, на сайті для голосування накручували голоси.

Зазначимо! Позов подали ще 2017 року. Тобто пролежав він у суді без розгляду аж 4 роки! Аж ось до нього дійшли руки суддів.

Не знаю, що там ще лежить на розгляді в Окружному адмінсуді, але хоча б він Верховну Раду разом з президентом не встиг скасувати до того, як сам Зеленський його не скасував.



ОАСК ухвалює скандальні рішення / Фото Судово-юридичної газети

Днями гарант повідомив, що має намір обмежити повноваження ОАСКу, зокрема у частині судових спорів, у яких оскаржуються рішення центральних органів влади.

У майбутньому, за задумом президента, цим має займатися не Окружний, а Верховний Суд. Відповідний законопроєкт вже готовий. А якщо точніше, то не один, а цілих 3 законопроєкти.

Ірину Венедіктову викличуть до парламенту

До парламенту зі звітом пропонують викликати генеральну прокурорку Ірину Венедіктову. Зокрема для того, щоб вона прозвітувала перед парламентом і суспільством про хід та поточні підсумки справ Майдану.

Чудово було б! Тільки можна до цієї теми додати ще кілька. Наприклад, що там з Татаровим і чому прокурорка так уперто відмовляється повернути справу назад до НАБУ. Навіть попри висновки Вищого антикорупційного суду, який не попросив, а прямо таки зобов'язав її це зробити.

А ще що там зі справою "Роттердам+"? Бо, окрім того, що Ірина Венедіктова проведе "ґрунтовну, абсолютно прозору" службову перевірку щодо діяльності прокурора САП, який двічі закривав справу "Роттердам+", більше жодної інформації немає.

А ще чому генпрокурорка відмовлялася відкривати кримінальне провадження проти нардепа-кнопкодава Андрія Іванчука. Хоча рух ЧЕСНО не лише написав відповідну заяву, а й надав докази кнопкодавства, яке вважається кримінальним проступком.



Ірина Венедіктова / Фото Liga.net

І про "Приватбанк" не забудьте теж розповісти. Що там з тими підозрами, які НАБУ передало вам на особисте погодження і про які ми вже місяць нічого не чуємо?

Ну і щоб 2 рази не вставати, можна ще розповісти, як просувається справа мільярдера Олега Бахматюка, якого підозрюють у розкраданні кредиту, виданого Нацбанком банку Бахматюка. І який переховується в Австралії від слідства. І документи на ектрадицію якого ви вже двічі не підписали.

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Відчуваю, що години, виділеною урядом, Венедіктовій точно не вистачить, але нічого, ми нікуди не спішимо: літаки нас не чекають, на поїзд ми теж не спізнюємосю. Запасемось попкорном і залюбки послухаємо її, це ж крутіше за будь-який блокбастер.