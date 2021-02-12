Владельцы элитных ресторанов в Конча-Заспе решили, что локдаун, который правительство ввело в январе, их не касается. Бизнес работал все время, несмотря на строгий запрет. Более того, полиция на нарушения никак не реагировала.

Полицейских вызвали журналисты. Те либо вообще не приезжали, либо не находили нарушений. Они даже открыто становились на сторону нарушителей усиленного карантина.

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В ресторанах заверили, что заказы только выдают гостям. Однако съемочная группа "Схем" имеет доказательства обратного. Неоднократно были заполнены автомобилями парковки. Cами гости прятались от камеры – шли к своим автомобилям через лес.

Журналистам удалось даже заснять банкет в одном из ресторанов.

Справка. Локдаун длился с 8 по 24 января. Тогда правительство запретило работу учреждений образования, питания и развлечений. Проведение массовых мероприятий – также запретили.

► Ресторан Fabius

Много автомобилей на парковке этого ресторана было 12 января – в период локдауна. Тогда на место вызвали полицию, однако те сказали, что не могут ничего сделать, ведь двери якобы закрыты. В это время гости покинули заведение.

► Ресторан Giardino

Похожая ситуация произошла 15 января на территории ресторана Giardino. Там находились примерно 20 посетителей с едой на столах.



Празднование в ресторане Giardino / Фото "Cхемы"

Среди них был и народный депутат предыдущего созыва от "Оппозиционного блока" Андрей Киселев.



Андрей Киселев был на вечеринке / Фото "Схемы"

На место также вызвали полицейских. Они сначала поговорили с представительницей заведения. Та пояснила, что в заведении якобы работают члены семьи владелицы, это ресторан при отеле, который почти полностью заполнен, а банкетов там нет. После этого экипаж уехал.

Как гости убегали

Через некоторое время журналисты заметили, как посетители пытались покинуть заведение. Они прятались от камер.

Для гостей даже подгоняли под выход из кухни транспорт, в который они быстро садились. Другие машины ждали через дорогу от заведения, возле леса.

Уже примерно в 23:00 в заведение вернулись полицейские. Они сделали фотографии полупустой парковки, а после этого предложили журналистам дать объяснения или приехать в участок утром.

► Ресторан Tandyr

В этом ресторане журналисты увидели банкет 19 января. На территории также был ряд автомобилей. Видно было и гостей.

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Сначала на вызов приехал экипаж. Один из полицейских осмотрел двор и начал кому-то звонить. Уже позже в заведение приехал еще один полицейский, однако он находился на частном авто. Через какое-то время все они покинули парковку ресторана.

Почти одновременно с ними с территории поехали машины посетителей. Впоследствии журналисты увидели, как в ресторан вернулся полицейский, который приезжал на частном авто. Он забрал у неизвестной женщины пакеты.



Полицейский забирал пакеты / Фото "Схемы"

► Ресторан "Купеческий двор"

21 января скопление автомобилей было на территории ресторана "Купеческий двор". Среди гостей был также народный депутат от "Европейской солидарности" Сергей Алексеев.



Сергей Алексеев был в ресторане в период локдауна / Фото "Схемы"

Позже нардеп Сергей Алексеев пояснил, что якобы заходил внутрь ресторана, чтобы забрать заказ.

Все время так делаю. А как его, через забор забирать? Или я на трассу должен выходить? Я забираю заказ и ухожу,

– заверил нардеп.

Однако журналисты были свидетелями того, что нардеп находился в заведении примерно полтора часа.

В МВД пообещали выяснить ситуацию.