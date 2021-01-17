Кому разрешат работать после локдауна: детали от министра Ткаченко
Как только Украина снова вернется к адаптивному карантину с 25 января, сферы культуры, гостеприимства и креативные индустрии снова смогут работать. Конечно с соблюдением всех правил карантина.
Но это будет зависеть от статистики заболеваемости коронавирусом в Украине. Об этом заявил в телеграмме министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко после разговора с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
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Что заработает после локдауна
- Ткаченко отметил, что он обсудил с премьером заявление относительно возможного карантина до конца 2021 года.
- Шмыгаль заверил, что после окончания локдауна снова заработают рестораны, кафе, кинотеатры и другие учреждения культуры.
- Министр напомнил, что режим чрезвычайной ситуации, которым оговариваются карантинные правила как более строгие, так и облегченные, действует до 28 февраля.
Очевидно, что вопрос продления карантина будет решаться в течение весны. Однако, в любом случае ограничения будут устойчивыми, что позволит бизнесу прогнозировать и планировать свою деятельность,
– добавил Ткаченко.
Какие ограничения действуют в Украине / инфографика 24 канала
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