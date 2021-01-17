Как только Украина снова вернется к адаптивному карантину с 25 января, сферы культуры, гостеприимства и креативные индустрии снова смогут работать. Конечно с соблюдением всех правил карантина.

Но это будет зависеть от статистики заболеваемости коронавирусом в Украине. Об этом заявил в телеграмме министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко после разговора с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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Что заработает после локдауна

Ткаченко отметил, что он обсудил с премьером заявление относительно возможного карантина до конца 2021 года.

Шмыгаль заверил, что после окончания локдауна снова заработают рестораны, кафе, кинотеатры и другие учреждения культуры.

Министр напомнил, что режим чрезвычайной ситуации, которым оговариваются карантинные правила как более строгие, так и облегченные, действует до 28 февраля.

Очевидно, что вопрос продления карантина будет решаться в течение весны. Однако, в любом случае ограничения будут устойчивыми, что позволит бизнесу прогнозировать и планировать свою деятельность,

– добавил Ткаченко.

Обратите внимание! Локдаун в Украине действует с 8 по 24 января. Больше новостей об усиленном карантине – читайте по ссылке.



Какие ограничения действуют в Украине / инфографика 24 канала