Кому з політиків українці довіряють найбільше: новий рейтинг
Свіжий рейтинг довіри українців очолив Володимир Зеленський, обігнавши попереднього лідера подібних соцдосліджень Дмитра Разумкова. Тим часом більше половини з опитаних не чули про Дениса Шмигаля чи Максима Степанова.
Источник:"Рейтинг"
Володимиру Зеленському довіряють 38% опитаних, а не довіряють – 58%. На другому місці рейтингу довіри опинився Віталій Кличко.
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Кому з політиків довіряють українці
Рівень довіри до політиків в Україні, згідно з рейтингом, невисокий. Більшості зі списку діячів не довіряє і чверть населення. Позначку у понад 25% вдалося подолати лише п'ятьом політикам: Володимиру Зеленському, Віталію Кличку, Володимиру Гройсману, Дмитру Разумкову і Юлії Тимошенко.
- Володимиру Зеленському довіряють 38% опитаних, не довіряють – 58%
- Віталію Кличку довіряють 34%, не довіряють – 54%,
- Володимиру Гройсману довіряють 32%, не довіряють – 58%.
- Дмитру Разумкову довіряють 26% і не довіряють – 37%, а ще 33% не знають його.
- Юлії Тимошенко довіряють 25%, не довіряють – 72%.
- Юрію Бойку довіряють 24%, не довіряють – 56%.
- Петру Порошенку довіряють 23%, не довіряють – 74%.
- Арсену Авакову довіряють 21%, не довіряють – 66%.
- Арсенію Яценюку довіряють 20%, не довіряють – 74%.
- Максиму Степанову довіряють 12%, не довіряють – 33%. Тим часом понад половина опитаних (51%) не знають такого.
- Денису Шмигалю довіряють 12%, не довіряють – 54%, третина не чули про такого.
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