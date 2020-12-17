Российский президент Владимир Путин назвал дело с отравлением Алексея Навального "трюком" и в очередной раз повторил, что в России оппозиционера никто не травил. В то же время он прокомментировал скандальное расследование западных СМИ, в котором говорится о том, что Навального отравили ФСБшники.

При этом Путин не упоминал имя и фамилию оппозиционера, а лишь называл его "пациентом берлинской клиники". О кейсе Навального и расследовании западных СМИ Путин говорил во время своей ежегодной большой пресс-конференции, информирует 24 канал.

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"Что касается пациента в берлинской клинике, я говорил об этом неоднократно, могу только повторить. Слушайте, мы прекрасно понимаем, что происходит: это – легализация материалов американских спецслужб, а не расследование. А что мы не знаем, что они локацию отслеживают? Наши спецслужбы это прекрасно знают", – сказал он.

В то же время Путин добавил, что сотрудники ФСБ РФ пользуются телефонами там, где считают нужным и где не нужно скрывать свое пребывание.

Это так, и я вас уверяю, что этот пациент в больнице пользуется поддержкой спецслужб США. А если это так – то это уже интересно, тогда спецслужба действительно должна за ним присматривать. Но ведь это не значит, что его надо травить. Ну кому он нужен-то? Понимаете?

– сказал, смеясь, российский президент.

Он добавил, что если бы Навального хотели отравить – то "довели бы (дело – 24 канал) до конца".

"А так: как только жена обратилась – сразу и отпустили на лечение в Германию. Есть одна вещь, на которую следует обратить внимание. Это – трюк, и он заключается в том, чтобы напасть на первые лица государства и таким образом подтянуться до какого-то уровня. Но не такого трюка надо добиваться, не этим доказывать свою важность, – а делами", – подытожил Путин.

Обратите внимание! The Insider, Bellingcat и CNN обнародовали совместное расследование, в котором назвали имена 8 сотрудников ФСБ, которые следили за Навальным с 2017 года и дважды пытались его отравить.

Об отравлении Алексея Навального, кто, как и когда это мог сделать и почему все оглядываются на Кремль – читайте по ссылке.