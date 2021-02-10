Кому из политиков украинцы доверяют больше всего: новый рейтинг
Свежий рейтинг доверия украинцев возглавил Владимир Зеленский, обогнав предыдущего лидера подобных социсследований, Дмитрия Разумкова. Между тем больше половины из опрошенных не слышали о Денисе Шмыгале или Максиме Степанове.
Источник:"Рейтинг"
Владимиру Зеленскому доверяют 38% опрошенных, а не доверяют – 58%. На втором месте рейтинга доверия оказался Виталий Кличко.
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Кому из политиков доверяют украинцы
Уровень доверия к политикам в Украине, согласно рейтингу, невысокий. Большинству из списка деятелей не доверяет и четверть населения. Отметку в 25% удалось преодолеть только пятерым политикам – Владимиру Зеленскому, Виталию Кличко, Владимиру Гройсману, Дмитрию Разумкову и Юлии Тимошенко.
- Владимиру Зеленскому доверяют 38% опрошенных, не доверяют – 58%
- Виталию Кличко доверяют 34%, не доверяют – 54%,
- Владимиру Гройсману доверяют 32%, не доверяют – 58%.
- Дмитрию Разумкову доверяют 26% и не доверяют – 37%, а еще 33% не знают его.
- Юлии Тимошенко доверяют 25%, не доверяют – 72%.
- Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют – 56%.
- Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют – 74%.
- Арсену Авакову доверяют 21%, не доверяют – 66%.
- Арсению Яценюку доверяют 20%, не доверяют – 74%.
- Максиму Степанову доверяют 12%, не доверяют – 33%. Между тем больше половины опрошенных (51%) не знают такого.
- Денису Шмыгалю доверяют 12%, не доверяют – 54%, треть не слышали о таком.
Предыдущие рейтинги доверия
- В январе 2021 года, согласно опросу того же "Рейтинга", Зеленский возглавлял список тех, кому доверяют украинцы, – 41% опрошенных. Разумков с 29% доверия был на втором месте. На третьей строчке был Юрий Бойко.
- Между тем согласно опросу Киевского международного института социологии, в конце января рейтинг доверия возглавлял мэр Киева Виталий Кличко.
- В недавнем рейтинге от другой социологической службы, Центра Разумкова, подобный список доверия возглавил именно спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
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