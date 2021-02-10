Свежий рейтинг доверия украинцев возглавил Владимир Зеленский, обогнав предыдущего лидера подобных социсследований, Дмитрия Разумкова. Между тем больше половины из опрошенных не слышали о Денисе Шмыгале или Максиме Степанове.

Владимиру Зеленскому доверяют 38% опрошенных, а не доверяют – 58%. На втором месте рейтинга доверия оказался Виталий Кличко.

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Кому из политиков доверяют украинцы

Уровень доверия к политикам в Украине, согласно рейтингу, невысокий. Большинству из списка деятелей не доверяет и четверть населения. Отметку в 25% удалось преодолеть только пятерым политикам – Владимиру Зеленскому, Виталию Кличко, Владимиру Гройсману, Дмитрию Разумкову и Юлии Тимошенко.

Владимиру Зеленскому доверяют 38% опрошенных, не доверяют – 58%

доверяют 38% опрошенных, не доверяют – 58% Виталию Кличко доверяют 34%, не доверяют – 54%,

доверяют 34%, не доверяют – 54%, Владимиру Гройсману доверяют 32%, не доверяют – 58%.

доверяют 32%, не доверяют – 58%. Дмитрию Разумкову доверяют 26% и не доверяют – 37%, а еще 33% не знают его.

доверяют 26% и не доверяют – 37%, а еще 33% не знают его. Юлии Тимошенко доверяют 25%, не доверяют – 72%.

доверяют 25%, не доверяют – 72%. Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют – 56%.

доверяют 24%, не доверяют – 56%. Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют – 74%.

доверяют 23%, не доверяют – 74%. Арсену Авакову доверяют 21%, не доверяют – 66%.

доверяют 21%, не доверяют – 66%. Арсению Яценюку доверяют 20%, не доверяют – 74%.

доверяют 20%, не доверяют – 74%. Максиму Степанову доверяют 12%, не доверяют – 33%. Между тем больше половины опрошенных (51%) не знают такого.

доверяют 12%, не доверяют – 33%. Между тем больше половины опрошенных (51%) не знают такого. Денису Шмыгалю доверяют 12%, не доверяют – 54%, треть не слышали о таком.

Что известно о социологическом исследовании? Опрос проводили 6 – 8 февраля 2021 года среди 2 500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Опрос провели методом телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Предыдущие рейтинги доверия