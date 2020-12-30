Больше всего украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому. Рейтинг недоверия возглавила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Кроме Зеленского, высокие места в рейтинге доверия заняли мэр Киева Виталий Кличко и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

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Кому доверяют украинцы

Президент Владимир Зеленский – 32,8%,

мэр Киева Виталий Кличко – 31,8%,

спикер парламента Дмитрий Разумков – 29,2%,

лидер "Оппозиционной платформы За жизнь" – Юрий Бойко – 25,8%,

экс-премьер-министр Владимир Гройсман – 25,4%,

экс-кандидат в мэры Киева Сергей Притула – 25,3.

Рейтинг недоверия

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – 78,1%,

Глава "Европейской солидарности" Петр Порошенко – 75,7%,

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко – 69,8%,

Министр внутренних дел Арсен Аваков – 68,2%,

Лидер "Свободы" Олег Тягнибок – 65,3%,

Член ОПЗЖ Виктор Медведчук – 62,7.

Отметим, что согласно рейтингу, показатели недоверия достигают 50 – 60%. В то же время доверяют украинским политикам максимум на 30%.

Обратите внимание! Опрос провели методом личного интервью с использованием планшетов. В целом опросили 1200 совершеннолетних респондентов, которые живут в 85 населенных пунктах Украины, кроме временно оккупированных Донецка, Луганска и Крыма. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,9%.