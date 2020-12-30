Кому из политиков больше всего доверяют украинцы: свежий рейтинг
Больше всего украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому. Рейтинг недоверия возглавила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
Кроме Зеленского, высокие места в рейтинге доверия заняли мэр Киева Виталий Кличко и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.
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Кому доверяют украинцы
- Президент Владимир Зеленский – 32,8%,
- мэр Киева Виталий Кличко – 31,8%,
- спикер парламента Дмитрий Разумков – 29,2%,
- лидер "Оппозиционной платформы За жизнь" – Юрий Бойко – 25,8%,
- экс-премьер-министр Владимир Гройсман – 25,4%,
- экс-кандидат в мэры Киева Сергей Притула – 25,3.
Рейтинг недоверия
- Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – 78,1%,
- Глава "Европейской солидарности" Петр Порошенко – 75,7%,
- Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко – 69,8%,
- Министр внутренних дел Арсен Аваков – 68,2%,
- Лидер "Свободы" Олег Тягнибок – 65,3%,
- Член ОПЗЖ Виктор Медведчук – 62,7.
Отметим, что согласно рейтингу, показатели недоверия достигают 50 – 60%. В то же время доверяют украинским политикам максимум на 30%.
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