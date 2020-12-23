Геннадий Кернес разделил свое состояние между женой и детьми. Наследниками первой очереди являются жена политика Оксана Гайсинская и ее сын Родион, которого Кернес считал родным.

Далее идут сыновья Кернеса Кирилл и Даниил. Об этом бизнесмен Павел Фукс рассказал в интервью изданию "Страна".

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Фукс отметил, что именно Родион был любимцем Кернеса.

"Он говорил, что Родион его любит больше всех. Родион от него не отходил", – признался Фукс.

Кроме того, у Кернеса также осталась дочь – 11-летняя Соня. Информация о девочке в СМИ ранее не попадала.

Ей 11 лет. Зовут Соня. Она живет со своей мамой в Лондоне. Сыновья Кернеса поддерживают с ней отношения. Он ее безумно любил. Просто не хотел, чтобы она видела его больным. Она на него очень похожа – просто копия. И внешне, и по характеру,

– рассказал Фукс.

У Кернеса также остались 4 внуков.

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