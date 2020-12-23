"Он ее безумно любил": кому достанется наследство Кернеса и что известно о его дочери
Геннадий Кернес разделил свое состояние между женой и детьми. Наследниками первой очереди являются жена политика Оксана Гайсинская и ее сын Родион, которого Кернес считал родным.
Далее идут сыновья Кернеса Кирилл и Даниил. Об этом бизнесмен Павел Фукс рассказал в интервью изданию "Страна".
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Фукс отметил, что именно Родион был любимцем Кернеса.
"Он говорил, что Родион его любит больше всех. Родион от него не отходил", – признался Фукс.
Кроме того, у Кернеса также осталась дочь – 11-летняя Соня. Информация о девочке в СМИ ранее не попадала.
Ей 11 лет. Зовут Соня. Она живет со своей мамой в Лондоне. Сыновья Кернеса поддерживают с ней отношения. Он ее безумно любил. Просто не хотел, чтобы она видела его больным. Она на него очень похожа – просто копия. И внешне, и по характеру,
– рассказал Фукс.
У Кернеса также остались 4 внуков.
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