В этом году в Украине впервые с начала войны на Донбассе начала действовать программа компенсации за факт разрушения жилья. Ее будут продолжать и в следующем году.

Что известно о программе

В этом году на программу выделили 20 миллионов гривен, в следующем – 120 миллионов. Об этом заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью ТСН.

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Поэтому люди могут получить по 300 тысяч гривен за факт разрушения жилья из-за военной агрессии РФ. Однако Резников отметил, что возмещение за жилье по количеству метров – это отдельная история. Сейчас, по словам министра, определяют, кто и из каких источников должен возмещать убытки.

Я убежден, что потом главным фигурантом по возмещению будет Россия, после четкого понимания, как люди будут подавать иск в международные судебные инстанции и т.д., как к главному фигуранту нанесения вреда,

– подчеркнул политик.

Заметим, в этом году деньги смогли получить 37 семей, а в следующем – их будет более 300.

Обратите внимание! Ранее в Минреинтеграции сообщали, что в Луганской области в компенсации нуждаются около 375 семей, в Донецкой области – 318 семей.