За задержку зарплат и пенсий украинцы будут получать компенсации
Украинцам, потерявшим часть доходов из-за несвоевременной выплаты, будут предусматриваться компенсации. В частности, это касается зарплат, пенсий и социальной помощи.
Источник:Офис Президента
Соответствующий закон, который Рада приняла еще в начале февраля, подписал президент Владимир Зеленский.
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Этим документом определили перечень доходов, за нарушение сроков выплаты которых украинцам будут начислять компенсации. Ранее такого четкого перечня в законодательстве не было, отметили авторы закона.
За задержку чего можно получить компенсацию:
- социальных выплат;
- стипендии,
- заработной платы,
- суммы индексации денежных доходов;
- пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания (с учетом надбавок).
Компенсацию за не вовремя выплаченную стипендию или пенсию, другие начисления будут получать по определенному порядку и в назначенные сроки.
Когда выплачивается компенсация
- Если выплата зарплаты задерживается на один и более календарных месяцев, работодатель обязан начислить и выплатить работникам компенсацию потери части заработной платы.
- Заработная плата, не полученная вовремя по вине работника, компенсации не подлежит.
- Начисление компенсации происходит один раз перед выплатой задолженности по заработной плате. Выплачивается компенсация в месяце, в котором производится выплата задолженности по заработной плате за соответствующий месяц
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