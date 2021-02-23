Украинцам, потерявшим часть доходов из-за несвоевременной выплаты, будут предусматриваться компенсации. В частности, это касается зарплат, пенсий и социальной помощи.

Соответствующий закон, который Рада приняла еще в начале февраля, подписал президент Владимир Зеленский.

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Этим документом определили перечень доходов, за нарушение сроков выплаты которых украинцам будут начислять компенсации. Ранее такого четкого перечня в законодательстве не было, отметили авторы закона.

За задержку чего можно получить компенсацию:

социальных выплат;

стипендии,

заработной платы,

суммы индексации денежных доходов;

пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания (с учетом надбавок).

Компенсацию за не вовремя выплаченную стипендию или пенсию, другие начисления будут получать по определенному порядку и в назначенные сроки.

Когда выплачивается компенсация

Если выплата зарплаты задерживается на один и более календарных месяцев, работодатель обязан начислить и выплатить работникам компенсацию потери части заработной платы.

Заработная плата, не полученная вовремя по вине работника, компенсации не подлежит.