Украинцы, использующие электроотопление, получат компенсации. Правительство уже утвердило порядок. Их будут начислять автоматически на лицевые счета потребителей.

Источник: премьер Денис Шмыгаль

Ранее решение о компенсациях одобрил Совет.

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Что нужно, чтобы получить компенсации

Шмыгаль подчеркнул, что никаких справок или заявлений писать не надо.

Компенсации получат люди, квартиры которых оборудованы электроотопительными установками и те, что живут в не газифицированных домах или без централизованного теплоснабжения.

Кроме этого, компенсации получат многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа. Это более 600 тысяч украинских семей.

Сколько денег выделили на компенсации

Государство выделило на компенсации 1,4 миллиарда гривен.

Это решение – один из 8 шагов Правительства, который позволит снизить тарифы и установить справедливые правила на рынке газа и электроэнергии,

– отметил премьер-министр.

Обратите внимание! Для людей, отапливающих газом, раньше тоже уменьшили тарифы. В частности установили предельную цену: 6,99 гривны за кубометр газа и 1,79 гривны – за распределение.

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