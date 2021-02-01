Компенсации за электроотопление: правительство утвердило порядок
Украинцы, использующие электроотопление, получат компенсации. Правительство уже утвердило порядок. Их будут начислять автоматически на лицевые счета потребителей.
Источник: премьер Денис Шмыгаль
Ранее решение о компенсациях одобрил Совет.
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Что нужно, чтобы получить компенсации
- Шмыгаль подчеркнул, что никаких справок или заявлений писать не надо.
- Компенсации получат люди, квартиры которых оборудованы электроотопительными установками и те, что живут в не газифицированных домах или без централизованного теплоснабжения.
- Кроме этого, компенсации получат многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа. Это более 600 тысяч украинских семей.
Сколько денег выделили на компенсации
Государство выделило на компенсации 1,4 миллиарда гривен.
Это решение – один из 8 шагов Правительства, который позволит снизить тарифы и установить справедливые правила на рынке газа и электроэнергии,
– отметил премьер-министр.
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