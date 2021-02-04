Парламент во втором чтении принял законопроект о компенсациях украинцам потери части доходов в связи с их несвоевременной выплатой. В частности, это касается зарплат, пенсий и социальной помощи.

Источник: 24 канал

Соответствующее решение по законопроекту №3817 4 февраля поддержали 323 народных депутата. Воздержавшихся или тех, кто голосовал против, не было.

Читайте также Хочешь пенсию – откладывай: преимущества и подводные камни накопительной системы

Этим документом определили исчерпывающий перечень денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых украинцам будут начислять компенсации. Говорится о:

социальных выплатах;

стипендиях,

заработной плате,

сумме индексации денежных доходов граждан;

пенсиях или ежемесячном пожизненном денежном содержании (с учетом надбавок, повышений и т.п.).

Власти обещают украинцам "зарплаты как в Польше"

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что уже через 10 лет зарплаты украинцев достигнут уровня европейских. Мол, будут такие как в Словакии или Польше.

Зато председатель профильного комитета Рады Данил Гетманцев назвал такой прогноз слишком оптимистичным. По его мнению, нужно не менее 30 – 40 лет. К тому же, с определенными условиями.