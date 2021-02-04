Компенсации семьям погибших в пожаре в запорожской больнице: что обещают власти
В Запорожской ОГА состоялось экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям из-за смертельного пожара в инфекционной больнице. По словам главы облгосадминистрации Александра Старуха, родственники погибших получат по 50 тысяч гривен компенсации.
Источник: 061
Во время пожара погибли трое пациентов и 26-летняя врач-анестезиолог.
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Семьям погибших выделят по 50 тысяч гривен
Еще 7 пациентов и 2 медработников госпитализировали в другие больницы города.
Я бы поставил вопрос об оказании материальной помощи семьям пострадавших и погибших,
– отметил Старух.
Семьям погибших выделят по 50 тысяч гривен. Также средства будут выделены и для пострадавших, какая это будет сумма – неизвестно.
Главное о пожаре в больнице в Запорожье:
- Пожар в инфекционной больнице произошла ночью 4 февраля.
- Возгорание произошло на первом этаже, в реанимационном отделении.
- Тогда в медучреждении находились 29 человек.
- Погибли 4 человека – врач и 3 пациента.
- Семеро пострадавших доставили в больницы.
- На трагедию отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что государство будет делать все, чтобы такие трагедии не повторялись.
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