В Запорожской ОГА состоялось экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям из-за смертельного пожара в инфекционной больнице. По словам главы облгосадминистрации Александра Старуха, родственники погибших получат по 50 тысяч гривен компенсации.

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Во время пожара погибли трое пациентов и 26-летняя врач-анестезиолог.

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Семьям погибших выделят по 50 тысяч гривен

Еще 7 пациентов и 2 медработников госпитализировали в другие больницы города.

Я бы поставил вопрос об оказании материальной помощи семьям пострадавших и погибших,

– отметил Старух.

Семьям погибших выделят по 50 тысяч гривен. Также средства будут выделены и для пострадавших, какая это будет сумма – неизвестно.

Важно! На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провели в Запорожье, сообщили, что вероятной причиной трагедии стало возгорание медицинского оборудования. Мог взорваться аппарат ИВЛ. В реанимационном отделении не установлена ​​противопожарная сигнализация.

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