Совместное закрытое заседание комитетов Верховной Рады по национальной безопасности и правоохранительной деятельности состоится 1 февраля. На нем планируют обсудить недавние скандалы в Службе безопасности Украины.

Источник: Верховная Рада

О заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и Комитета по вопросам правоохранительной деятельности сообщают на сайте парламента.

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Что известно о заседании комитетов Рады

Собрание планируют провести 1 февраля, с 15:00.

На повестке дня один вопрос – информация руководства Службы безопасности Украины относительно резонансных событий, связанных с сотрудниками СБУ, и перспективы развития Службы.

В частности, речь идет об организации заказного убийства генерала Андрея Наумова.

Что известно о покушении на Наумова