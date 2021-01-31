Комитеты Рады проведут заседание по недавним скандалам в СБУ: приглашают Баканова
Совместное закрытое заседание комитетов Верховной Рады по национальной безопасности и правоохранительной деятельности состоится 1 февраля. На нем планируют обсудить недавние скандалы в Службе безопасности Украины.
Источник: Верховная Рада
О заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и Комитета по вопросам правоохранительной деятельности сообщают на сайте парламента.
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Что известно о заседании комитетов Рады
- Собрание планируют провести 1 февраля, с 15:00.
- На повестке дня один вопрос – информация руководства Службы безопасности Украины относительно резонансных событий, связанных с сотрудниками СБУ, и перспективы развития Службы.
В частности, речь идет об организации заказного убийства генерала Андрея Наумова.
Что известно о покушении на Наумова
- СБУ 23 января заявила о задержании сотрудника Штаба Антитеррористического центра, который якобы готовил убийство другого работника Службы безопасности. Организатор предлагал за него 50 тысяч долларов.
- Журналист Юрий Бутусов назвал заказчиком бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного. Позже эту информацию подтвердили и следователи СБУ.
- В окружении главы СБУ Ивана Баканова, по мнению Бутусова, идут криминальные разборки между группами влияния".
- Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что за Нескоромным якобы стоит экс-глава ОП Андрей Богдан.
- 27 января СБУ сообщила о подозрении Нескоромному, его объявили в розыск. Также ведомство опубликовало записи разговоров Нескоромного, подтверждающие подготовку преступления.
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