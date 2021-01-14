Европейский суд по правам человека рассмотрит дело Украины против России о нарушении прав человека в Крыму. Самым важным является то, что в суде признали факт, что Россия контролировала территорию полуострова еще до проведения фейкового референдума. Теперь Украина может ссылаться на это решение.

Россия установила контроль в Крыму еще в феврале 2014 года. Об этом сказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, сообщает Укринформ.

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Почему признание является важным для Украины

По словам Мережко, признание этого факта судом является чрезвычайно важным с точки зрения международно-правовой позиции Украины и защиты наших внешнеполитических интересов.

Теперь Украина может ссылаться на это решение и использовать аргумент Европейского суда в других международных судебных инстанциях.

Это аргумент о том, что Россия контролировала проведение этого так называемого референдума, фактически она нарушила и территориальную целостность, и суверенитет Украины. Это фактически подтверждение преступления против международного права,

– сказал Мережко.

Россия оправдывала себя такими аргументами:

так называемый референдум;

якобы на это была воля крымского народа;

право крымчан на самоопределение.

Стоит подытожить, что решение Европейского суда опровергает позицию России.

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