В комитете Рады сказали, как Украина может использовать решение ЕСПЧ по Крыму
Европейский суд по правам человека рассмотрит дело Украины против России о нарушении прав человека в Крыму. Самым важным является то, что в суде признали факт, что Россия контролировала территорию полуострова еще до проведения фейкового референдума. Теперь Украина может ссылаться на это решение.
Россия установила контроль в Крыму еще в феврале 2014 года. Об этом сказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, сообщает Укринформ.
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Почему признание является важным для Украины
По словам Мережко, признание этого факта судом является чрезвычайно важным с точки зрения международно-правовой позиции Украины и защиты наших внешнеполитических интересов.
Теперь Украина может ссылаться на это решение и использовать аргумент Европейского суда в других международных судебных инстанциях.
Это аргумент о том, что Россия контролировала проведение этого так называемого референдума, фактически она нарушила и территориальную целостность, и суверенитет Украины. Это фактически подтверждение преступления против международного права,
– сказал Мережко.
Россия оправдывала себя такими аргументами:
- так называемый референдум;
- якобы на это была воля крымского народа;
- право крымчан на самоопределение.
Стоит подытожить, что решение Европейского суда опровергает позицию России.
Заседание ЕСПЧ по делу "Украина-Россия": кратко
- Украина обратилась в Европейский суд по правам человека еще 13 марта 2014 года. Там пожаловались на нарушение Россией прав жителей Крыма.
- Лишь 14 января 2021 года жалобу Украины назвали "приемлемой". В суде заявили, что рассмотрят ее по существу.
- Министр юстиции Денис Малюська назвал эту новость первой промежуточной победой Украины по делам против России.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что "цена ответственности России будет расти".
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