Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал решение СНБО от 2 февраля. Голосование было единогласным.

Источник: фейсбук Марьяны Безуглой

Как сообщила замглавы комитета Марьяна Безуглая, 3 февраля профильный комитет поддержал санкции против 3 телеканалов. Речь идет о ZIK, NewsOne и "112 Украина".

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"Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки единогласно выразил поддержку решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года", – написала Безуглая.

Что известно о запрете каналов Медведчука? СНБО ввел персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака 2 февраля. Срок их действия составляет 5 лет. Под санкциями также оказались телеканалы кума Путина Виктора Медведчука – NewsOne, ZIK и 112. Того же дня СНБО ввел персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака 2 февраля. Срок их действия составляет 5 лет. Под санкциями также оказались телеканалы кума Путина Виктора Медведчука – NewsOne, ZIK и 112. Того же дня СМИ Медведчука прекратили работу . Руководство указанных медиа уже заявило, что будет оспаривать это решение во всех возможных инстанциях.

Заметим, что ранее глава СБУ Иван Баканов назвал введение санкций против телеканалов Виктора Медведчука последовательным шагом украинской власти. По его словам, рекомендация по введению санкций принадлежит ВР и СБУ.

Баканов отметил, что Служба безопасности Украины предоставила рекомендации СНБО принять соответствующее решение о введении санкций. Причиной для этого стали многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания, зафиксированные Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания.

Больше о том, как отреагировали депутаты и другие известные люди на блокирование каналов Медведчука, – читайте по ссылке.



Санкции СНБО против Тараса Козака / Инфографика 24 канала